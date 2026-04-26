Харьков и часть области без света из-за непогоды: остановилось метро

Харьков и часть области без света из-за непогоды: остановилось метро

Дата публикации 26 апреля 2026 17:29
Харьков и часть области без света из-за непогоды: остановилось метро
Последствия непогоды в Украине. Фото: ГСЧС

Харьков и часть области 26 апреля остались без света из-за непогоды. Также в городе остановили движение поездов в метро по техническим причинам. Энергетики выясняют причины аварии в Харькове.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский городской совет и Харьковский метрополитен.

Отключение света в Харькове

Сегодня света нет по всему Харькову, а также в части области. Также в Изюмской МВА сообщили о полном обесточивании в громаде в результате отключения высоковольтной линии.

Негода в Харкові 26 квітня
Скриншот сообщения Изюмской МВА

В то же время в метрополитене заявили, что по техническим причинам движение поездов по линиям метро временно остановлено.

"О возобновлении движения поездов будет сообщено дополнительно. Приносим извинения за временные неудобства!" — говорится в сообщении.

Читайте также:
Скриншот сообщения Харьковского метрополитена

А в Харьковском городском совете сообщили, что "Укрэнерго" совместно с "Харьковоблэнерго" выясняют причины аварии и работают над восстановлением энергоснабжения города. Как сообщает корреспондент Новини.LIVE, свет действительно начали возвращать.

Скриншот сообщения городского совета

Как писали Новини.LIVE, 25 апреля оккупанты атаковали Хакров дронами и баллистическими ракетами. В результате обстрелов ранен полуторагодовалый ребенок и патрульная.

В тот же день россияне ударили ракетой по детской железной дороге. В результате атаки уничтожена котельная, разбит учебный корпус, выбиты стекла в вокзале и гараже.

погода Харьков отключения света
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
