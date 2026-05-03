Харківщину чекають нічні заморозки: коли вже прийде потепління
У понеділок, 4 травня, на Харківщині збережеться суха погода без опадів. Вдень буде тепло, однак уночі температура знизиться, і на поверхні ґрунту можливі заморозки.
Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Погода у Харкові на 4 травня 2026 року
У Харкові очікується мінлива хмарність. Вітер слабкий, змінних напрямків, 3-8 м/с. Вночі +2...+ 4 °C, на поверхні ґрунту можливе зниження до 0…-2°C, вдень +18...+20 °C.
Погода у Харківській області на 4 травня 2026 року
По області вночі +1...+6 °C, місцями на поверхні ґрунту до -3 °C. Вдень температура становитиме +15...+20 °C.
Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища. У ніч на понеділок по області очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0…-3 °C. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.
Водночас у регіоні прогнозують середній рівень пожежної небезпеки. Він очікується у Золочеві, Богодухові, Коломаку, Харкові, Великому Бурлуці, Куп’янську, Ізюмі, Слобожанському, Лозовій та Берестині.
Коли відступлять морози на Харківщині
Уже з 5 травня погода почне змінюватися. Заморозки відступлять, вночі температура підніметься до +4...+9 °C, вдень повітря прогріється до +18...+23 °C.
6 травня стане ще тепліше. Вночі очікується +8...+13 °C, вдень +20...+25 °C, опадів також не прогнозують.
Раніше Новини.LIVE повідомляли, що синоптики напередодні оголошували II рівень небезпечності через сильні заморозки у повітрі. Температура в регіоні минулої ночі падала до -3 °C, що становить серйозну загрозу для майбутнього врожаю.
Також Новини.LIVE писали, що на Харківщині запровадили одноразову фінансову допомогу для аграріїв. Гроші виділяють на проведення польових робіт у 2026 році, щоб підтримати фермерів у складних умовах війни.