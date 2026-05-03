Харківщину чекають нічні заморозки: коли вже прийде потепління

Дівчата виходять з магазину. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У понеділок, 4 травня, на Харківщині збережеться суха погода без опадів. Вдень буде тепло, однак уночі температура знизиться, і на поверхні ґрунту можливі заморозки.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Прогноз погоди на Харківщині на найближчі дні. Фото: скриншот з Telegram

Погода у Харкові на 4 травня 2026 року

У Харкові очікується мінлива хмарність. Вітер слабкий, змінних напрямків, 3-8 м/с. Вночі +2...+ 4 °C, на поверхні ґрунту можливе зниження до 0…-2°C, вдень +18...+20 °C.

Погода у Харківській області на 4 травня 2026 року

По області вночі +1...+6 °C, місцями на поверхні ґрунту до -3 °C. Вдень температура становитиме +15...+20 °C.

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища. У ніч на понеділок по області очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0…-3 °C. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

Читайте також:

Повідомлення про штормове попередження на Харківщині на 3 травнч. Фото: скриншот з Telegram

Водночас у регіоні прогнозують середній рівень пожежної небезпеки. Він очікується у Золочеві, Богодухові, Коломаку, Харкові, Великому Бурлуці, Куп’янську, Ізюмі, Слобожанському, Лозовій та Берестині.

Прогноз пожежної небезпеки на Харківщині. Фото: скриншот з Telegram

Коли відступлять морози на Харківщині

Уже з 5 травня погода почне змінюватися. Заморозки відступлять, вночі температура підніметься до +4...+9 °C, вдень повітря прогріється до +18...+23 °C.

6 травня стане ще тепліше. Вночі очікується +8...+13 °C, вдень +20...+25 °C, опадів також не прогнозують.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що синоптики напередодні оголошували II рівень небезпечності через сильні заморозки у повітрі. Температура в регіоні минулої ночі падала до -3 °C, що становить серйозну загрозу для майбутнього врожаю.

Також Новини.LIVE писали, що на Харківщині запровадили одноразову фінансову допомогу для аграріїв. Гроші виділяють на проведення польових робіт у 2026 році, щоб підтримати фермерів у складних умовах війни.