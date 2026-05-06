Командира харьковского университета судят за избиение студента

Харьковский университет воздушных сил. Фото: Харьковская областная военная администрация

Командир учебной группы одного из подразделений Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба избил курсанта во время учений. После начала расследования этого дела военный начал давить на свидетелей. Впоследствии он покинул место службы и начал скрываться.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Детали инцидента

По данным следствия, инцидент произошел во время занятий по самоподготовке. Командир решил проверить знания подчиненного, но остался недоволен ответом. После этого он несколько раз ударил курсанта по туловищу и голове. Избиение продолжилось уже в коридоре. Там он повалил военнослужащего и снова нанес удары. Все это сопровождалось оскорблениями и унижениями. Пострадавший получил легкие телесные повреждения.

Открытие производства

После открытия уголовного производства фигурант начал давить на свидетелей. Один из них получал угрозы во время телефонного разговора. Впоследствии военный сообщил о якобы вызове в ГБР и после этого самовольно покинул часть. Подозрение ему объявили в установленном законом порядке и передали близким родственникам, поскольку он скрывается.

Что грозит

Дело направлено в суд. Военного обвиняют в применении насилия к подчиненному, угрозах свидетелю и самовольном оставлении службы в условиях военного положения. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Нападение на военного

В Харькове 6 апреля произошло нападение на военнослужащих во время мероприятий по оповещению военнообязанных. По данным правоохранителей, гражданский мужчина атаковал военных и ранил одного из них ножом в живот. Пострадавшего госпитализировали, ему оказывают медицинскую помощь.

После нападения мужчина скрылся с места происшествия. Его объявили в розыск. Нападавшего оперативно установили и задержали сотрудники Национальной полиции.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харьковской области суд признал виновным гражданина РФ в жестоком обращении с гражданскими во время оккупации в 2022 году. Речь идет о незаконных задержаниях людей и насилии во время допросов. Пострадавших избивали, пытали электрическим током и угрожали расстрелом.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове в суд передали дело 17-летнего парня, которого подозревают в поджогах военного автомобиля и локомотива. По данным следствия, он действовал по указаниям через Telegram и выполнял задания под контролем так называемого куратора.