Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Кровавая ссора на Харьковщине: мужчина напал на соседа

Кровавая ссора на Харьковщине: мужчина напал на соседа

Ua ru
Дата публикации 30 мая 2026 16:18
Кровавая ссора на Харьковщине: мужчина напал на соседа
Нападающего ведут в полицию. Фото: Главное управление Нацполиции Харьковщины

Бытовой конфликт на Харьковщине завершился тяжелым ранением и задержанием подозреваемого. Во время ссоры между соседями один из мужчин схватился за нож и нанес удар оппоненту. Пострадавшего госпитализировали с проникающим ранением живота. Сейчас правоохранители уже сообщили фигуранту о подозрении.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции в Харьковской области.

Детали нападения

Инцидент произошел 28 мая в селе Староверовка Берестинского района. По предварительным данным, между 36-летним хозяином домовладения и его 55-летним соседом возникла словесная перепалка. Во время конфликта мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения, ударил оппонента ножом в брюшную полость.

В результате нападения пострадавший получил проникающее ранение живота. Его доставили в медицинское учреждение, где мужчине оказали необходимую помощь.

Что грозит

Работники полиции оперативно установили обстоятельства происшествия и задержали 36-летнего фигуранта в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи сообщили мужчине о подозрении по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины — умышленное тяжкое телесное повреждение. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Читайте также:

Стрельба во дворе

Отметим, 24 мая вечером на улице 92-й Бригады в Индустриальном районе раздались выстрелы возле жилой многоэтажки. К счастью, никто не пострадал. По предварительным данным, мужчина в состоянии алкогольного опьянения несколько раз выстрелил в воздух возле подъезда дома. Правоохранители оперативно установили его личность, задержали и изъяли оружие.

Во время проверки выяснилось, что задержанный является военнослужащим, который находился в СЗЧ. По факту хулиганства с применением оружия открыли уголовное производство. Сейчас правоохранители также устанавливают, каким образом оружие попало к мужчине.

Как сообщали Новости.LIVE, в Харькове изъяли 6-летнего мальчика из семьи после того, как в сети появилось видео избиения ребенка матерью. Во время проверки в доме обнаружили ненадлежащие условия проживания, а медики зафиксировали у пострадавшего телесные повреждения.

Также Новини.LIVE писали, что в Берестинском районе Харьковской области мужчине сообщили о подозрении в сексуальном насилии в отношении 8-летней девочки. По данным следствия, ребенок просто шел в магазин за мороженым, когда на нее посреди улицы напал пьяный мужчина.

нападение Харьковская область задержание
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации