Кровавая ссора на Харьковщине: мужчина напал на соседа

Нападающего ведут в полицию. Фото: Главное управление Нацполиции Харьковщины

Бытовой конфликт на Харьковщине завершился тяжелым ранением и задержанием подозреваемого. Во время ссоры между соседями один из мужчин схватился за нож и нанес удар оппоненту. Пострадавшего госпитализировали с проникающим ранением живота. Сейчас правоохранители уже сообщили фигуранту о подозрении.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции в Харьковской области.

Детали нападения

Инцидент произошел 28 мая в селе Староверовка Берестинского района. По предварительным данным, между 36-летним хозяином домовладения и его 55-летним соседом возникла словесная перепалка. Во время конфликта мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения, ударил оппонента ножом в брюшную полость.

В результате нападения пострадавший получил проникающее ранение живота. Его доставили в медицинское учреждение, где мужчине оказали необходимую помощь.

Что грозит

Работники полиции оперативно установили обстоятельства происшествия и задержали 36-летнего фигуранта в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи сообщили мужчине о подозрении по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины — умышленное тяжкое телесное повреждение. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Отметим, 24 мая вечером на улице 92-й Бригады в Индустриальном районе раздались выстрелы возле жилой многоэтажки. К счастью, никто не пострадал. По предварительным данным, мужчина в состоянии алкогольного опьянения несколько раз выстрелил в воздух возле подъезда дома. Правоохранители оперативно установили его личность, задержали и изъяли оружие.

Во время проверки выяснилось, что задержанный является военнослужащим, который находился в СЗЧ. По факту хулиганства с применением оружия открыли уголовное производство. Сейчас правоохранители также устанавливают, каким образом оружие попало к мужчине.

