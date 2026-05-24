В Харькове пьяный мужчина открыл стрельбу возле дома

Автомобили полиции. Фото иллюстративное: УНІАН

Вечером в воскресенье, 24 мая, на улице 92-й Бригады в Индустриальном районе Харькова произошла стрельба возле жилой многоэтажки. Обошлось без пострадавших. Причастного к нарушению уже установили.

Об этом сообщила Полиция Харьковской области.

Скриншот сообщения Полиции Харьковской области

Стрельба в Харькове 24 мая

По предварительной информации, пьяный мужчина несколько раз выстрелил в воздух возле подъезда дома. Фигуранта задержали и изъяли у него оружие. Во время проверки установили, что нарушитель — военнослужащий, который совершил СОЧ.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту хулиганства с применением оружия (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины, — Ред.). За такое нарушение предусматривается от трех до семи лет лишения свободы. На данный момент устанавливают, как оружие попало к задержанному.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что 9 мая произошла стрельба в Основянском районе Харькова. Пострадал 22-летний молодой человек. Он получил огнестрельное ранение ноги.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Полицию Харьковской области писал, что вечером 26 апреля в Харькове произошла стрельба в метро. Пьяный мужчина стрелял вверх из стартового пистолета на станции метро "Исторический музей". Обошлось без пострадавших.