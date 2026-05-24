Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков В Харькове пьяный мужчина открыл стрельбу возле дома

В Харькове пьяный мужчина открыл стрельбу возле дома

Ua ru
Дата публикации 24 мая 2026 23:43
В Харькове пьяный мужчина открыл стрельбу возле дома
Автомобили полиции. Фото иллюстративное: УНІАН

Вечером в воскресенье, 24 мая, на улице 92-й Бригады в Индустриальном районе Харькова произошла стрельба возле жилой многоэтажки. Обошлось без пострадавших. Причастного к нарушению уже установили.

Об этом сообщила Полиция Харьковской области, передает Новини.LIVE.

В Харькове вечером 24 мая 2026 года произошла стрельба
Скриншот сообщения Полиции Харьковской области

Стрельба в Харькове 24 мая

По предварительной информации, пьяный мужчина несколько раз выстрелил в воздух возле подъезда дома. Фигуранта задержали и изъяли у него оружие. Во время проверки установили, что нарушитель — военнослужащий, который совершил СОЧ.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту хулиганства с применением оружия (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины, — Ред.). За такое нарушение предусматривается от трех до семи лет лишения свободы. На данный момент устанавливают, как оружие попало к задержанному.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что 9 мая произошла стрельба в Основянском районе Харькова. Пострадал 22-летний молодой человек. Он получил огнестрельное ранение ноги.

Читайте также:

Также Новини.LIVE со ссылкой на Полицию Харьковской области писал, что вечером 26 апреля в Харькове произошла стрельба в метро. Пьяный мужчина стрелял вверх из стартового пистолета на станции метро "Исторический музей". Обошлось без пострадавших.

стрельба Новости Харькова СОЧ
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации