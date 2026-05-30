Кривава сварка на Харківщині: чоловік напав на сусіда

Кривава сварка на Харківщині: чоловік напав на сусіда

Дата публікації: 30 травня 2026 16:18
Нападника ведуть до поліції. Фото: Головне управління Нацполіції Харківщини

Побутовий конфлікт на Харківщині завершився тяжким пораненням та затриманням підозрюваного. Під час сварки між сусідами один із чоловіків схопився за ніж і завдав удару опоненту. Потерпілого госпіталізували з проникаючим пораненням живота. Наразі правоохоронці вже повідомили фігуранту про підозру.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції в Харківській області.

Деталі нападу

Інцидент стався 28 травня в селі Старовірівка Берестинського району. За попередніми даними, між 36-річним господарем домоволодіння та його 55-річним сусідом виникла словесна суперечка. Під час конфлікту чоловік, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, вдарив опонента ножем у черевну порожнину.

Унаслідок нападу потерпілий отримав проникаюче поранення живота. Його доправили до медичного закладу, де чоловіку надали необхідну допомогу.

Що загрожує

Працівники поліції оперативно встановили обставини події та затримали 36-річного фігуранта відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили чоловіку про підозру за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Читайте також:

Стрілянина у дворі

Зазначимо, 24 травня ввечері на вулиці 92-ї Бригади в Індустріальному районі пролунали постріли біля житлової багатоповерхівки. На щастя, ніхто не постраждав. За попередніми даними, чоловік у стані алкогольного сп’яніння кілька разів вистрелив у повітря біля під’їзду будинку. Правоохоронці оперативно встановили його особу, затримали та вилучили зброю.

Під час перевірки з'ясувалося, що затриманий є військовослужбовцем, який перебував у СЗЧ. За фактом хуліганства із застосуванням зброї відкрили кримінальне провадження. Наразі правоохоронці також встановлюють, яким чином зброя потрапила до чоловіка.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові вилучили 6-річного хлопчика з родини після того, як у мережі з’явилося відео побиття дитини матір’ю. Під час перевірки в оселі виявили неналежні умови проживання, а медики зафіксували у потерпілого тілесні ушкодження.

Також Новини.LIVE писали, що у Берестинському районі Харківської області чоловіку повідомили про підозру у сексуальному насильстві щодо 8-річної дівчинки. За даними слідства, дитина просто йшла до магазину по морозиво, коли на неї посеред вулиці напав п’яний чоловік.

напад Харківська область затримання
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
