Кривава сварка на Харківщині: чоловік напав на сусіда

Нападника ведуть до поліції. Фото: Головне управління Нацполіції Харківщини

Побутовий конфлікт на Харківщині завершився тяжким пораненням та затриманням підозрюваного. Під час сварки між сусідами один із чоловіків схопився за ніж і завдав удару опоненту. Потерпілого госпіталізували з проникаючим пораненням живота. Наразі правоохоронці вже повідомили фігуранту про підозру.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції в Харківській області.

Деталі нападу

Інцидент стався 28 травня в селі Старовірівка Берестинського району. За попередніми даними, між 36-річним господарем домоволодіння та його 55-річним сусідом виникла словесна суперечка. Під час конфлікту чоловік, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, вдарив опонента ножем у черевну порожнину.

Унаслідок нападу потерпілий отримав проникаюче поранення живота. Його доправили до медичного закладу, де чоловіку надали необхідну допомогу.

Що загрожує

Працівники поліції оперативно встановили обставини події та затримали 36-річного фігуранта відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили чоловіку про підозру за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

