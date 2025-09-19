Видео
Еврокомиссия одобрила 19-й пакет санкций против России
В Купянске ВСУ затопили трубу,которой пытались пролезть россияне

Ua ru
Дата публикации 19 сентября 2025 14:43
ВСУ остановили попытку переправы российских войск через трубу в Купянске
Военнослужащие ВСУ на Харьковском направлении. Фото: REUTERS/Stringer

Обстановка на Купянском направлении остается сложной: противник пытается овладеть городом Купянск, чтобы блокировать крупные украинские группировки на левом берегу реки Оскол. Они пытаются проникнуть в город любыми методами, даже через подземные коммуникации.

Об этом рассказал командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский, сообщает 10-й армейский корпус.

Читайте также:

Россияне ведут активные боевые действия на северных окраинах Купянска

По его словам, враг активно работает по северной окраине города артиллерией, задействована тактическая авиация, а также применяются дроны и другие средства поражения, однако присутствие гражданского населения значительно усложняет проведение маневров и выполнение задач обороны.

Как рассказал Ярославский, оккупанты пытались прорваться через газопровод вблизи Радьковки и Голубовки, в результате чего трубу повредили и затопили вместе с захватчиками.

Попытки переправиться на лодках через реку Оскол также оказались для россиян неудачными: большинство штурмовых групп уничтожили украинская артиллерия, минометы и FPV-дроны. Для затруднения движения противника трубопровод затопили в районе реки Оскол, а выходы из линии запуска дронов удерживаются под постоянным огневым контролем.

По оценке разведки, противник пытался продвигаться к городу, после чего прятался в лесном массиве на северной окраине Купянска, где есть большие лесистые участки и дачные массивы с многочисленными укрытиями, подвальными помещениями и небольшими домами.

Из-за такой ландшафтной особенности россиянам легче скрываться и перемещать подразделения и периодически выходить на кратковременные огневые контакты с военнослужащими.

Напомним, начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин сообщил о критической ситуации в городе. Там полностью не работает критическая инфраструктура, но в Купянске до сих пор проживает более 1700 человек.

Ранее в ВСУ сообщали, что украинские защитники полностью контролируют трубопровод, по которому пытались проникнуть в город российские войска.

российские войска ВСУ Харьковская область спецоперация Купянск
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
