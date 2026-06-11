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Главная Харьков Квартирная афера в Харькове: схема перепродажи жилья

Квартирная афера в Харькове: схема перепродажи жилья

Ua ru
Дата публикации 11 июня 2026 15:59
Квартирная афера в Харькове: схема перепродажи жилья
Задержанный мужчина. Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харькове раскрыли схему по незаконному завладению квартирой, ущерб от которой превысил 1,3 млн грн. К этой афере могут быть причастны свекор и его невестка. Для оформления права собственности, вероятно, использовали поддельный договор дарения. На данный момент обоим фигурантам сообщили о подозрении.

Об этом сообщает Новини.LIVЕ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Детали аферы

В мае 2024 года мужчина подал документы для оформления права собственности на квартиру в Харькове. Основанием послужил договор дарения, якобы заключенный еще в 2002 году между совладельцами жилья и фигурантом. Впрочем, по версии правоохранителей, такой сделки на самом деле не существовало, а сам документ был поддельным. Несмотря на это, государственный регистратор зарегистрировал квартиру на нового владельца, в результате чего недвижимость вышла из законной собственности совладельцев.

После этого участники схемы организовали несколько перепродаж квартиры через посторонних лиц, которые не знали о возможном незаконном происхождении имущества. В августе 2024 года квартиру окончательно продали. По заключению экспертизы, владельцам был нанесен ущерб на сумму более 1,3 млн грн.

Что грозит

Свекру и его невестке сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины — мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах. Санкция статьи предусматривает от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В настоящее время продолжаются следственные действия. Правоохранители устанавливают все обстоятельства дела и проверяют возможную причастность других лиц.

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Другие мошеннические схемы

Отметим, ранее в суд было передано дело в отношении группы харьковчан, которых обвиняют в обмане людей через телеэфиры с так называемыми «ясновидящими». По данным следствия, четверо фигурантов под вымышленными именами предлагали зрителям платные «обряды» для лечения болезней, снятия порчи и «исцеления». Правоохранители считают, что жертвами схемы стали жители разных регионов Украины, в частности тяжелобольные люди и их родственники. Общая сумма ущерба, по версии следствия, составляет почти 6 млн гривен. Организатору также инкриминируют легализацию средств, полученных преступным путем.

Как сообщали Новини.LIVЕ, в Харькове продолжается восстановление многоэтажек, поврежденных в результате российских обстрелов. В домах уже восстановили часть конструкций, заменили окна и ремонтируют фасады.

Также Новини.LIVЕ писали, что, несмотря на постоянные российские обстрелы и близость к фронту, рынок жилья в Харькове постепенно оживает. За последний год в городе заметно подорожала аренда квартир, а цены на покупку жилья начали медленно расти.

Харьков афера мошенники
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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