Квартирна афера у Харкові: схема перепродажу житла

Затриманий чоловік. Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харкові викрили схему із заволодіння квартирою, збитки від якої перевищили 1,3 млн грн. До оборудки можуть бути причетні свекор та його невістка. Для оформлення права власності, ймовірно, використали підроблений договір дарування. Наразі обом фігурантам повідомили про підозру.

Про це повідомляє Новини.LIVЕ з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Деталі афери

У травні 2024 року чоловік подав документи для оформлення права власності на квартиру в Харкові. Підставою став договір дарування, нібито укладений ще у 2002 році між співвласниками житла та фігурантом. Втім, за версією правоохоронців, такого правочину насправді не існувало, а сам документ був підробленим. Попри це державний реєстратор зареєстрував квартиру на нового власника, через що нерухомість вибула із законної власності співвласників.

Після цього учасники схеми організували кілька перепродажів квартири через сторонніх осіб, які не знали про можливе незаконне походження майна. У серпні 2024 року квартиру остаточно продали. За висновками експертизи, власникам завдали збитків на суму понад 1,3 млн грн.

Що загрожує

Свекру та його невістці повідомили про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюють усі обставини справи та перевіряють можливу причетність інших осіб.

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Інші шахрайські схеми

Зазначимо, раніше до суду передали справу щодо групи харків’ян, яких обвинувачують в ошуканні людей через телеефіри з так званими "ясновидцями". За даними слідства, четверо фігурантів під вигаданими іменами пропонували глядачам платні "обряди" для лікування хвороб, зняття порчі та "зцілення". Правоохоронці вважають, що жертвами схеми стали мешканці різних регіонів України, зокрема тяжкохворі люди та їхні родичі. Загальна сума збитків, за версією слідства, становить майже 6 млн гривень. Організатору також інкримінують легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом.

Як повідомляли Новини.LIVЕ, у Харкові триває відновлення багатоповерхівок, які були пошкоджені внаслідок російських обстрілів. У будинках уже відновили частину конструкцій, замінили вікна та ремонтують фасади.

Також Новини.LIVЕ писали, що попри постійні російські обстріли та близькість до фронту, ринок житла у Харкові поступово оживає. За останній рік у місті помітно подорожчала оренда квартир, а ціни на купівлю житла почали повільно зростати.