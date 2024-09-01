Ракетный удар по Харькову — повреждена энергетическая инфраструктура.

Ликвидация атаки россиян в Харьков. Фото: ГСЧС Харьковщины

Россияне нанесли ракетный удар по Харькову. В результате обстрелов был разрушен один из энергетических объектов. В настоящее время идет ликвидация последствий.

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго в Telegram в воскресенье, 1 сентября.

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В воскресенье, 1 сентября, враг нанес удар по территории Харькова. В Минэнерго заявили, что во время ракетных обстрелов был атакован один из энергетических объектов.

На месте попадания проводится ликвидация последствий.

Сообщение Минэнерго. Фото: скриншот

"Информация о пострадавших уточняется", — говорится в сообщении.

Напомним, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что в результате российского удара по Харькову пострадал 41 человек, среди них пятеро детей.

Он также призвал международных партнеров к действиям, отметив, что главная цель россиян — максимально поразить гражданское население Украины.