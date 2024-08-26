В Харькове разоблачили вражеского агента, который хотел передать россиянам позиции Patriot

Задержание информатора РФ. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала информатора Федеральной службы безопасности России в Харькове. Он пытался "слить" боевые позиции систем ПВО Patriot врагу.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram в понедельник, 26 августа.

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"Служба безопасности сорвала новые попытки РФ получить актуальные данные об обороне Харькова. Во время спецоперации в областном центре задержан информатор ФСБ, который шпионил за украинскими войсками", — говорится в сообщении.

Так, российским информатором оказался местный водитель одной из сетей продуктовых магазинов. Для выполнения задания он объезжал город под видом грузовых перевозок на служебном автомобиле и скрыто фиксировал места дислокаций украинских защитников.

Задержание русского информатора. Фото: СБУ

Переписка с куратором ФСБ. Фото: СБУ

Переписка с куратором ФСБ. Фото: СБУ

Переписка с куратором ФСБ. Фото: СБУ

Переписка с куратором ФСБ. Фото: СБУ

Переписка с куратором ФСБ. Фото: СБУ 1/6 ​ 6

Правоохранители установили, что прежде предатель пытался выявить и передать оккупантам координаты боевых позиций зенитно-ракетных комплексов Patriot, а также искал локации фортификаций и места наибольшего сосредоточения личного состава Сил обороны.

После этого мужчина обозначал цели на онлайн-картах, делал их подробное описание и пересылал своему российскому куратору в мессенджере. С помощью этой информации оккупанты планировали осуществить атаки с применением управляемых авиабомб и ракетного вооружения.

СБУ заблаговременно разоблачила вражеского информатора и задержала его. Российскому агенту сообщили о подозрении и заключили под стражу без права внесения залога. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Скриншот сообщения СБУ