Социальные гарантии под сиренами: как Терехов реализовал то, о чем говорит Мамдани

В начале ноября в одном из крупнейших городов США, Нью-Йорке, победил на выборах Зохран Мамдани. И уже во время предвыборной гонки как в американских, так и в украинских соцсетях тогда еще будущего мэра американского мегаполиса начали сравнивать с действующим городским головой Харькова Игорем Тереховым.

Новини.LIVE разбирались, что общего между американским и украинским чиновниками, и почему мэр Харькова превзошел Мамдани?

Что обеспечило победу Мамдани на выборах

Победная кампания Зохрана Мамдани опиралась на четко выраженный общественный запрос и улучшение условий жизни горожан. Среди ключевых пунктов его предвыборной программы:

Замораживание арендной платы в субсидированном жилье. Строительство доступного жилья. Противодействие недобросовестным арендодателям. Бесплатный проезд в общественном транспорте по всему городу, скоростные автобусы. Создание сети муниципальных продуктовых магазинов по доступным ценам, которые частично будут финансироваться за счет города. Бесплатный уход за детьми в возрасте от 6 недель до 5 лет. "Детская корзина" для новорожденных в Нью-Йорке. Поэтапное повышение минимальной оплаты труда до 30 долларов в час до 2030 года и тому подобное.

Ключевыми источниками финансирования этих социальных трансформаций должны стать повышенное налогообложение корпораций (до 11,5%) и введение дополнительной налоговой ставки (2%) для граждан с годовым доходом свыше одного миллиона долларов.

Социальные гарантии

Мамдани подчеркивал, что Нью-Йорк должен оставаться "городом иммигрантов" и пространством, сформированным усилиями тех, кто десятилетиями был отодвинут на обочину общественной жизни. По его словам, эта победа — протесты против системы, позволившей влиятельным политическим фигурам, концентрировать власть в своих руках.

Живое общение с избирателями

Важной составляющей успеха политика, по оценкам аналитиков, стало умение Мамдани наладить живой, непринужденный контакт с избирателями. В отличие от многих представителей политического истеблишмента, он не ограничивался выступлениями на официальных мероприятиях или сухими пресс-релизами. Он активно общался с жителями на улицах, внимательно слушал их рассказы и превращал эти ежедневные разговоры в ключевые месседжи своей кампании.

Задает ли Нью-Йорк новый тренд

На самом деле успех Мамдани — это не уникальный случай. И не только ответ несистемного левого — несистемному правому Трампу. Это уже тенденция для мегаполисов в наше время. С большим количеством мигрантов и еще большим количеством людей без постоянной работы и постоянного дохода, которым остро нужны доступные услуги, доступное жилье, социальная защита и социальные гарантии.

Еще одним подтверждением этого является то, что в Лондоне мэром стал Садик Хан, а в Париже — Анн Идальго.

Самое интересное другое: то, что только пока обещает ньюйорковцам Мамдани, в прифронтовом украинском городе Харьков во время войны внедрил мэр Игорь Терехов. Под обстрелами, сиренами, в условиях постоянного разрушения инфраструктуры и гибели людей.

Как Терехов реализовал в Харькове то, о чем говорит Мамдани

Игорь Терехов был избран городским головой Харькова буквально за несколько месяцев до полномасштабного вторжения России. Поэтому практически все четыре года работы в должности он провел в условиях войны, когда ежедневные вызовы требовали сложных оперативных решений и стратегической выдержки.

"Первый день войны был самым тяжелым. Все было по-другому, не так, как в мирной жизни. Эвакуация харьковчан, вызовы, перед которыми мы стояли — первые бомбы, первые прилеты и, к сожалению, первые потери людей. Было очень тяжело, но мы выстояли. И тогда, уже на второй день войны, я обратился к горожанам и сказал: "Мы вместе, мы — харьковчане! Мы выстоим!", — рассказал мэр Харькова в интервью журналистке Новини.LIVE Насте Рейн.

Несмотря на постоянную угрозу и разрушения, городской голова внедрил ряд социальных программ и важных городских инициатив, которые помогли Харькову выстоять, поддержать уязвимые группы населения и создать условия, которые стимулировали харьковчан оставаться в городе.

Бесплатный проезд в общественном транспорте

С мая 2022 года проезд в харьковском метро и наземном коммунальном транспорте (трамваи, троллейбусы, автобусы) бесплатный.

"Благодаря этому каждая семья экономит 3-4 тысячи гривен в месяц. Это существенная поддержка для людей. В 2026 году будет продолжена программа и бесплатный проезд", — отметил Терехов.

Городской голова объяснил, что транспорт в Харькове не коммерческий, а муниципальный. Это было сделано еще во время выборов. В следующем году инициативу планируют продолжить.

Пункты бесплатного питания

В Харькове сейчас работает 40 пунктов выдачи бесплатного горячего питания. Они расположены на базе образовательных учреждений во всех районах и открыты для всех, кто нуждается в помощи.

Сейчас город обеспечивает бесплатными горячими блюдами до 59 тысяч человек ежедневно, тогда как в начале реализации программы помощи эта цифра составляла около 25 тысяч.

Восстановление жилья

По словам городского головы, с начала войны в Харькове было повреждено и разрушено 12 тысяч домов, среди которых 9 тысяч жилых — из них 50% это многоэтажки, остальные — частные. Сотни тысяч харьковчан остались без дома.

Значительные разрушения в результате обстрелов получили десятки школ, детсадов, больниц и другая социальная инфраструктура.

Местные власти работают над тем, чтобы возвращать жителей и бизнес, восстанавливать инфраструктуру и обеспечивать максимально возможный комфорт в военных условиях.

"Таких разрушений, как в Харькове, не претерпел ни один город в Украине (из тех, что находятся на подконтрольной территории — ред.). Нужно отстраивать, нужно возвращать людей. И это целый комплекс, чтобы люди возвращались. Это, прежде всего, жилье, работа, детские сады, школы, ВУЗы", — подчеркнул Терехов.

Мэр добавил, что отдельные дома восстанавливают почти с нуля, другие приходится сносить, потому что ремонту они не подлежат. Один из таких объектов город восстанавливал полтора года, и жители уже заселяются.

Конечно, война повлияла на подходы к проектированию общественных пространств, транспортной инфраструктуры и инженерных сетей в городе.

"Все новые многоквартирные дома проектируются с укрытиями или сооружениями двойного назначения, например, подземными паркингами, которые могут использоваться как хранилища и оборудуются системами вентиляции, фильтрации и гермодверями", — рассказал Новини.LIVE главный архитектор Харькова Антон Коротовских.

Среди пилотных проектов городских властей — система подземного "города" на Северной Салтовке, где разрушения были наибольшими. Подземные тоннели соединят жилые дома, паркинги, подземные детские пространства и будущую станцию метро. Это также создаст безопасные условия для бизнеса.

"Инвесторы смогут быть уверены, что их инфраструктура защищена и долговечна", — подчеркнул Коротовских.

Культурная и образовательная сферы

Несмотря на войну, в Харькове постоянно проходит много культурных событий — концерты, фестивали, конкурсы, художественные мероприятия и тому подобное. Например, на январь уже запланировано около 30 спектаклей для детей и взрослых, а также концерты группы ТНМК, скрипача-виртуоза Василия Попадюка и других артистов.

"Такие события очень важны. Их посещает много людей — детей, родителей, учителей и тому подобное. Это очень знаково для Харькова, что музыка побеждает боль", — рассказал Терехов.

Он добавил, что вопреки сложной ситуации с безопасностью большинство студентов остались в городе и не планируют выезжать, ведь видят свое будущее именно в Харькове.

Как уточнила в комментарии для Новини.LIVE директор департамента образования Харьковского городского совета Ольга Деменко, сейчас в университетах города учится около 100 тысяч студентов. До войны их было около 130 тысяч. Уменьшение на 25% произошло из-за отсутствия иностранных студентов, а также поступления местной молодежи в ВУЗы за рубежом.

Школьникам, по словам главы города, с начала войны было очень сложно, ведь им не было где учиться из-за постоянных обстрелов. Поэтому местные власти сначала переоборудовали станции метрополитена под места для обучения, а затем начали строить первую в Украине подземную школу, которая сейчас уже работает.

За полтора года в Харькове возвели семь подземных школ, восьмая находится на стадии строительства. Каждая школа работает в две смены и принимает до 1 200 учеников в день — по 600 в каждую смену.

Терехов пояснил, что возведение таких образовательных пространств занимает в среднем около девяти месяцев. Подземные учебные заведения оборудуют современными классами, спортивными залами и даже лифтами для детей с инвалидностью.

Харьков первым разработал проект строительства подземной школы, аналогов которой до сих пор в мире не существовало. Сейчас этот опыт перенимают и другие украинские города.

"Потом приехали из Запорожья специалисты, мы предоставили им проект. Они тоже начали строить школу", — рассказал Терехов.

По его словам, все прифронтовые города и маленькие территориальные общины нуждаются в таких школах.

"Этим опытом мы делимся для того, чтобы все территориальные громады имели такие проекты. Конечно, это очень дорого стоит. Здесь нужна помощь государства", — говорит городской голова.

Харьков начал строить подземную школу за собственные средства. Кроме того, у него были переговоры с одной страной, которая выделила 2 миллиона долларов.

Первую школу, по словам Терехова, построили примерно за 75 миллионов гривен.

"Но это было так, чтобы мы договорились со строителями, потому что это была первая школа, был социальный проект. А сегодня такая школа примерно стоит 100-110 миллионов гривен", — пояснил мэр Харькова.

Он добавил, что все прифронтовые города и маленькие территориальные громады нуждаются в таких школах. Однако это дорого стоит и нужна помощь со стороны государства.

Социальная поддержка

Кроме бесплатного проезда и питания, в Харькове введено много различных социальных инициатив. В частности работает Центр помощи внутренне перемещенным лицам, действует программа профессиональной переквалификации для переселенцев, а также в сотрудничестве с правительством Германии формируется новая концепция муниципального жилья.

Поддержка бизнеса

Харьков — единственный город Украины, где предприниматели не платят местные налоги. Решение было впервые введено в апреле 2024 года, чтобы помочь бизнесу держаться на плаву во время войны.

"Для нас очень важно, чтобы бизнес оставался. Хотя я прекрасно понимаю, насколько это трудно. Что касается поддержки, мы пошли на несколько беспрецедентных шагов, в частности — отменили налоги и сборы в полном объеме для всех предприятий без исключения. И это дало возможность для экономии оборотных средств предприятиями для выплаты заработной платы, сохранения рабочих мест", — рассказал Терехов.

По словам мэра, большинство харьковских предпринимателей остались в городе даже после прямых попаданий по их заведениям и производственным помещениям. Несмотря на разрушения, они восстанавливали свое дело и продолжали работать в условиях прифронтового города.

"Шаги городской власти навстречу предпринимателям способствовали тому, что даже в условиях войны в Харькове продолжают работать более 127 тыс. ФЛП, тогда как на начало 2022 года их было около 124 тыс. человек. В течение января-ноября 2025 года в Харькове начали и зарегистрировали свой бизнес 10 616 физических лиц-предпринимателей", — рассказал в комментарии Новини.LIVE директор ООО "Харьковский центральный рынок" Юрий Медведев.

По его словам, несмотря на военное положение, в городе продолжают открываться новые торговые объекты, розничные сети и учреждения сферы обслуживания, что свидетельствует об интересе бизнеса к развитию даже в чрезвычайно сложных условиях.

Медведев отметил, что, кроме решений об отмене отдельных местных налогов, в Харькове реализуется ряд других важных и эффективных мер поддержки предпринимательства. В частности это программа развития предпринимательства, которая действует с начала 2021 года и предусматривает частичную компенсацию предпринимателям процентных ставок по кредитам, полученным в банковских учреждениях.

Кроме того, городскими властями принято важное решение о ваучерной поддержке местных товаропроизводителей из бюджета Харьковской городской территориальной громады за участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, которое начнет действовать с 2026 года.

Это даст возможность харьковским предпринимателям представлять свою продукцию на выставках и ярмарках в Украине и за рубежом и будет способствовать продвижению харьковских товаров на новые рынки.

Сегодня также разрабатывается механизм финансовой поддержки ветеранов и ветеранок на открытие или развитие собственного дела. Это еще один шаг городских властей к расширению возможностей самозанятости и экономической адаптации защитников.

Мэр всегда рядом с горожанами

На каждом этапе работы городской власти очень заметна личная вовлеченность Игоря Терехова во все процессы. Городского голову регулярно можно увидеть в том или ином районе города, где он общается с жителями, обсуждает и фиксирует их потребности и запросы.

Это подтверждают многочисленные видео в соцсетях, где зафиксированы встречи городского головы с харьковчанами или переселенцами. Подобная практика позволяет Терехову оперативно реагировать на проблемы и принимать решения, основанные на реальных потребностях общества.

Опыт Харькова — модель для других городов и громад

По мнению главного архитектора города Антона Коротовских, опираясь на исторический опыт адаптации, можно прогнозировать превращение Харькова в "город-форпост". Подземные заведения и производства создадут уникальный безопасный город.

"Именно такой устойчивостью и адаптацией Харьков отличался от других городов нашего государства", — резюмировал он.

Стоит заметить, что Харьков — это тоже не какой-то исключительный, уникальный в Украине случай. Скорее, это лишь самый яркий, самый успешный и системный пример развития украинских прифронтовых городов во время войны. Когда темы доступности услуг, гарантий, справедливости и личного участия 24/7 стали условием выживания.

В будущем Харьков и все другие украинские прифронтовые города ждет не меньший вызов. Как сохранить все это в послевоенное время — сплоченность власти, нацеленность на результат, умение принимать сложные, но важные решения и тому подобное. Вместе с восстановлением, развитием, возвращением бизнеса, привлечением инвестиций. А может и не просто сохранить, но и передать этот опыт другим, не только украинским, городам.

Что объединяет Терехова и Мамдани

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что Зохран Мамдани — представитель левосоциалистского направления, член политического движения с четко выраженной социал-демократической и социалистической повесткой. Он позиционирует себя как "городской социалист", отмечает снижение социальной несправедливости, перераспределение ресурсов и доступности базовых городских услуг для всех слоев населения.

Мэр Харькова Игорь Терехов, напротив, выступает как прагматичный городской управленец, для которого ключевыми являются не идеологические декларации, а действенное администрирование города в условиях полномасштабной войны. Его стиль управления базируется на системных социальных программах поддержки населения — от бесплатного городского транспорта и питания до комплексных льгот для бизнеса. А также на быстрых инновационных решениях, в частности создании сети подземных школ как ответа на вызовы безопасности.

Отказываясь от популизма в пользу конкретных инструментов помощи, Терехов демонстрирует постоянное присутствие "на земле", сохраняя живой контакт с жителями города и обеспечивая управленческую стабильность в чрезвычайно сложных условиях.

