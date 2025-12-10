Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Терехов рассказал о критически важном обновлении для госпиталя

Терехов рассказал о критически важном обновлении для госпиталя

Ua ru
Дата публикации 10 декабря 2025 21:49
Харьков получил эндоскопический комплекс для военного госпиталя
Игорь Терехов в военном госпитале. Фото: Telegram Игоря Терехова

Харьков продолжает усиливать военную медицину, сосредотачивая ресурсы на сохранении жизни украинских защитников. Поддержка медицинских подразделений, которые ежедневно спасают раненых бойцов, остается одним из ключевых приоритетов города.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

Реклама
Читайте также:
Терехов рассказал о критически важном обновлении для госпиталя - фото 1
Пост Терехова. Фото: скриншот

Эндоскопический комплекс для военного госпиталя

В мае Харьков передал военному госпиталю 15 миллионов гривен на закупку медицинского оборудования. После консультаций медицинская команда самостоятельно определила, что наиболее необходимым является современный эндоскопический комплекс. Терехов отметил, что это высокоточная японская система, которая позволяет диагностировать сложные ранения внутренних органов, находить мелкие обломки и проводить малотравматичные операции.

Новый комплекс уже работает в госпитале, повышая качество диагностики и скорость оказания помощи. Городской голова подчеркнул, что это критически важное обновление для учреждения, которое каждый день принимает раненых военных.

"Спасибо каждому врачу и в целом команде госпиталя за их ежедневный тяжелый труд! Мы со своей стороны будем продолжать поддержку и в дальнейшем. И в бюджете следующего года мы уже, как и всегда, предусмотрели финансирование поддержки воинских частей и, в частности, госпиталя. Потому что, повторюсь, во время войны нет и не может быть ничего ценнее жизни и здоровья тех, кто защищает Украину", — заявил он.

Терехов рассказал о критически важном обновлении для госпиталя - фото 2
Игорь Терехов в военном госпитале. Фото: Telegram Игоря Терехова
Терехов рассказал о критически важном обновлении для госпиталя - фото 3
Эндоскопический комплекс для военного госпиталя. фото: Telegram Игоря Терехова

Напомним, Терехов рассказал, сколько детей могут обучать подземные школы в Харькове. По его словам, подземные школы строят в среднем за 9 месяцев.

Ранее Терехов сообщил, что в Харькове построят первый в Украине подземный детский сад.

Харьков медики военные Игорь Терехов война в Украине
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации