Харьков получил эндоскопический комплекс для военного госпиталя

Игорь Терехов в военном госпитале. Фото: Telegram Игоря Терехова

Харьков продолжает усиливать военную медицину, сосредотачивая ресурсы на сохранении жизни украинских защитников. Поддержка медицинских подразделений, которые ежедневно спасают раненых бойцов, остается одним из ключевых приоритетов города.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

Пост Терехова. Фото: скриншот

Эндоскопический комплекс для военного госпиталя

В мае Харьков передал военному госпиталю 15 миллионов гривен на закупку медицинского оборудования. После консультаций медицинская команда самостоятельно определила, что наиболее необходимым является современный эндоскопический комплекс. Терехов отметил, что это высокоточная японская система, которая позволяет диагностировать сложные ранения внутренних органов, находить мелкие обломки и проводить малотравматичные операции.

Новый комплекс уже работает в госпитале, повышая качество диагностики и скорость оказания помощи. Городской голова подчеркнул, что это критически важное обновление для учреждения, которое каждый день принимает раненых военных.

"Спасибо каждому врачу и в целом команде госпиталя за их ежедневный тяжелый труд! Мы со своей стороны будем продолжать поддержку и в дальнейшем. И в бюджете следующего года мы уже, как и всегда, предусмотрели финансирование поддержки воинских частей и, в частности, госпиталя. Потому что, повторюсь, во время войны нет и не может быть ничего ценнее жизни и здоровья тех, кто защищает Украину", — заявил он.

Игорь Терехов в военном госпитале. Фото: Telegram Игоря Терехова

Эндоскопический комплекс для военного госпиталя. фото: Telegram Игоря Терехова

