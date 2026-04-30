Морозы и дожди накроют Харьковскую область в начале мая

Дата публикации 30 апреля 2026 17:53
Люди идут по улице в Харькове. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

На Харьковщине в начале мая сохранится холодная и неустойчивая погода. Ночью ожидаются заморозки, местами даже на поверхности почвы. Днем периодически будут проходить дожди, иногда с грозами. Температура будет оставаться ниже климатической нормы для этого периода.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Погода 1 и 2 мая

1 мая по области прогнозируют облачность с прояснениями. Ночью существенных осадков не ожидается, днем пройдет небольшой дождь, местами возможна гроза. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура: ночью заморозки 0...3°, днем +8...+13°.

В Харькове ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Температура: ночью 0...-2°, днем +10...+12°.

2 мая будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура: ночью +1...+6°, на поверхности почвы местами заморозки 0...-3°, днем +10...+15°.

Синоптики предупреждают, что ночные заморозки могут негативно повлиять на ранние посевы и садовые культуры.

Пожарная опасность

На части территории области 1 мая сохраняется средний уровень пожарной опасности. Он зафиксирован в Золочеве, Великом Бурлуке и Изюме. В большинстве громад риск низкий или отсутствует из-за влажной погоды и осадков.

Прогноз пожарной опасности на 29 апреля. Фото: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии

Погода на конец и начало недели

3 мая — переменная облачность, без осадков. Температура: ночью +2...+7°, днем +11...+16°.

4 мая — переменная облачность, без существенных осадков. Температура: ночью +3...+8°, днем +13...+18°.

5 мая -- облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Температура: ночью +4...+9°, днем +15...+20°.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове в воскресенье, 26 апреля, пронеслась мощная ветровая буря. Порывы ветра достигали 30 метров в секунду, которые повалили деревья, оборвали электролинии и повредили дома.

Также Новини.LIVE, писали, что из-за сложной ситуации в энергосистеме, с 1 мая стоимость коммунальных услуг для жителей Харькова останется на том же уровне, что в апреле. Городские власти продолжают обеспечивать бесплатный проезд в муниципальном транспорте.

Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Долженко Екатерина
