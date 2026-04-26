Харків та частина області без світла через негоду: зупинилось метро

Харків та частина області 26 квітня залишилися без світла через негоду. Також в місті зупинили рух поїздів в метро з технічних причин. Енергетики зʼясовують причини аварії у Харкові.

Відключення світла у Харкові

Сьогодні світла немає по всьому Харкові, а також в частині області. Також в Ізюмській МВА повідомили про повне знеструмлення у громаді внаслідок вимкнення високовольтної ліні.

Водночас у метрополітені заявили, що з технічних причин рух поїздів лініями метро тимчасово зупинено.

"Про відновлення руху поїздів буде повідомлено додатково. Приносимо вибачення за тимчасові незручності!" — йдеться у повідомленні.

А в Харківській міській раді повідомили, що "Укренерго" спільно з "Харківобленерго" з'ясовують причини аварії і працюють над відновленням енергопостачання міста. Як повідомляє кореспондентка Новини.LIVE, світло дійсно почали повертати.

Як писали Новини.LIVE, 25 квітня окупанти атакували Хакрів дронами та балістичними ракетами. Внаслідок обстрілів поранено півторарічну дитину та патрульну.

Того ж дня росіяни вдарили ракетою по дитячій залізниці. Внаслідок атаки знищено котельню, розтрощено навчальний корпус, вибито шибки у вокзалі та гаражі.