Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Харків та частина області без світла через негоду: зупинилось метро

Харків та частина області без світла через негоду: зупинилось метро

Ua ru
Дата публікації: 26 квітня 2026 17:29
Харків та частина області без світла через негоду: зупинилось метро
Наслідки негоди в Україні. Фото: ДСНС

Харків та частина області 26 квітня залишилися без світла через негоду. Також в місті зупинили рух поїздів в метро з технічних причин. Енергетики зʼясовують причини аварії у Харкові.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську міську раду та Харківський метрополітен

Відключення світла у Харкові

Сьогодні світла немає по всьому Харкові, а також в частині області. Також в Ізюмській МВА повідомили про повне знеструмлення у громаді внаслідок вимкнення високовольтної ліні.

Негода в Харкові 26 квітня
Скриншот допису Ізюмської МВА

Водночас у метрополітені заявили, що з технічних причин рух поїздів лініями метро тимчасово зупинено.

"Про відновлення руху поїздів буде повідомлено додатково. Приносимо вибачення за тимчасові незручності!" — йдеться у повідомленні. 

Скриншот допису Харківського метрополітену

А в Харківській міській раді повідомили, що "Укренерго" спільно з "Харківобленерго" з'ясовують причини аварії і працюють над відновленням енергопостачання міста. Як повідомляє кореспондентка Новини.LIVE, світло дійсно почали повертати.

Скриншот допису міської ради

Як писали Новини.LIVE, 25 квітня окупанти атакували Хакрів дронами та балістичними ракетами. Внаслідок обстрілів поранено півторарічну дитину та патрульну. 

Того ж дня росіяни вдарили ракетою по дитячій залізниці. Внаслідок атаки знищено котельню, розтрощено навчальний корпус, вибито шибки у вокзалі та гаражі.

погода Харків відключення світла
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації