Морози й дощі накриють Харківщину на початку травня

Люди йдуть по вулицы у Харкові. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На Харківщині на початку травня утримається холодна та нестійка погода. Вночі очікуються заморозки, місцями навіть на поверхні ґрунту. Вдень періодично проходитимуть дощі, інколи з грозами. Температура залишатиметься нижчою за кліматичну норму для цього періоду.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Погода 1 та 2 травня

1 травня по області прогнозують хмарність із проясненнями. Вночі істотних опадів не очікується, вдень пройде невеликий дощ, місцями можлива гроза. Вітер північний, 5–10 м/с. Температура: вночі заморозки 0…3°, вдень +8…+13°.

У Харкові вночі без істотних опадів, удень невеликий дощ. Температура: вночі 0…–2°, вдень +10…+12°.

2 травня буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північний, 5–10 м/с. Температура: вночі +1…+6°, на поверхні ґрунту місцями заморозки 0…–3°, удень +10…+15°.

Синоптики попереджають, що нічні заморозки можуть негативно вплинути на ранні посіви та садові культури.

Пожежна небезпека

На частині території області 1 травня зберігається середній рівень пожежної небезпеки. Його зафіксовано у Золочеві, Великому Бурлуку та Ізюмі. У більшості громад ризик низький або відсутній через вологу погоду та опади.

Прогноз пожежної небезпеки на 29 квітня. Фото: Харківський регіональний центр з гідрометеорології

Погода на кінець та початок тижня

3 травня — мінлива хмарність, без опадів. Температура: вночі +2…+7°, вдень +11…+16°.

4 травня — мінлива хмарність, без істотних опадів. Температура: вночі +3…+8°, вдень +13…+18°.

5 травня — хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ. Температура: вночі +4…+9°, вдень +15…+20°.

