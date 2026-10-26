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Главная Харьков На 8 лет за решетку попал насильник двух детей на Харьковщине

На 8 лет за решетку попал насильник двух детей на Харьковщине

Ua ru
26 октября 2026 14:13
В Харьковской области мужчину приговорили к 8 годам лишения свободы Главное управление Национальной полиции Одесской области
Полицейский за столом. Фото иллюстративное: Главное управление Национальной полиции Одесской области

В Харьковской области суд приговорил 55-летнего мужчину к 8 годам лишения свободы; его признали виновным в сексуальных преступлениях в отношении двух детей. Он совершил развратные действия в отношении своей несовершеннолетней падчерицы, а впоследствии — сексуальное насилие в отношении четырехлетней внучки бывшей жены. Свою вину мужчина не признал, однако прокуроры доказали его причастность к преступлениям.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

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Преступления против падчерицы

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, мужчина длительное время находился в браке с женщиной, у которой было две дочери. Семья жила в одном из сел Чугуевского района. В июне 2015 года, когда младшей падчерице было 11 лет, мужчина воспользовался отсутствием других членов семьи и совершил в отношении неё развратные действия. В августе 2017 года, когда девочке исполнилось 14 лет, он повторил преступление.

Отчим запугивал ребёнка, поэтому она боялась рассказать кому-либо о пережитом. Когда девушка выросла и стала жить отдельно, она старалась избегать общения с ним.

Насилие в отношении четырехлетнего ребенка

После развода бывшие супруги сохранили доверительные отношения. В феврале 2023 года женщина попросила бывшего мужа присмотреть за её четырёхлетней внучкой — дочерью старшей падчерицы. Когда мужчина остался с ребенком наедине, он отвлек ее внимание мобильным телефоном и совершил в отношении нее действия сексуального характера.

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О том, что произошло, мать девочки узнала позже, после переезда семьи в Киев. Во время купания ребенок рассказал ей о непристойных действиях со стороны мужчины, которого называла дедушкой, и о его угрозах. Он приказывал девочке молчать и пугал наказанием. После этого семья обратилась в правоохранительные органы. Мужчине сообщили о подозрении.

Какое наказание назначил суд

В ходе судебного разбирательства обвиняемый не признал своей вины и отрицал причастность к преступлениям. Однако прокуроры доказали его вину собранными доказательствами. Психологические экспертизы также подтвердили наличие серьезных психологических травм у потерпевших, вызванных противоправными действиями мужчины. Суд признал его виновным в развратных действиях в отношении детей и сексуальном насилии в отношении ребенка, не достигшего 14 лет. По совокупности преступлений мужчине назначили 8 лет лишения свободы.

Кроме того, сведения об осужденном внесут в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица. До вступления приговора в законную силу он будет оставаться под стражей. В прокуратуре отметили, что следственные действия проводились с учетом стандартов правосудия, ориентированного на интересы ребенка, чтобы не допустить повторной травматизации потерпевших.

Другие случаи насилия над детьми

В Харьковской области также приговорили 31-летнего мужчину, совершившего сексуальное насилие в отношении пятилетней девочки. В начале июня 2026 года он подошел к двум девочкам в возрасте пяти и шести лет, которые играли на детской площадке, и предложил им поиграть вместе. После этого мужчина завел детей в заброшенное здание, где совершил действия сексуального характера в отношении младшей девочки в присутствии ее подруги.

О случившемся девочка рассказала матери после возвращения домой. Женщина обратилась в полицию, и мужчину задержали. В ходе расследования суд сначала разрешил ему выйти под залог в размере 99 840 гривен, однако после апелляции прокуратуры оставил его под стражей без права внесения залога. Обвиняемый признал свою вину. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харьковской области апелляционный суд оставил без изменений приговор мужчине, осужденному за изнасилование несовершеннолетней. Нападение на 17-летнюю девушку произошло в Змееве, когда она вечером возвращалась домой. Мужчина проведёт за решёткой девять лет.

Также Новини.LIVE писали, что в Берестинском районе Харьковской области мужчине сообщили о подозрении в сексуальном насилии в отношении 8-летней девочки. Известно, что 61-летний нападавший заметил девочку, которая шла в магазин. Подозреваемый подошел к ребенку и схватил ее обеими руками. После этого он начал силой обнимать девочку, целовать и облизывать ей лицо.

Харьков изнасилование Харьковская область ребенок наказание насилие
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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