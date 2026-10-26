Поліцейський за столом. Фото ілюстративне: Головне управління Нацполіції Одещини

На Харківщині суд призначив 8 років ув’язнення 55-річному чоловікові, якого визнали винним у сексуальних злочинах проти двох дітей. Він вчинив розпусні дії щодо своєї неповнолітньої падчерки, а згодом — сексуальне насильство щодо чотирирічної онуки колишньої дружини. Своєї вини чоловік не визнав, однак прокурори довели його причетність до злочинів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

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Злочини проти падчерки

Як повідомили в Харківській обласній прокуратурі, чоловік тривалий час перебував у шлюбі з жінкою, яка мала двох доньок. Родина жила в одному із сіл Чугуївського району. У червні 2015 року, коли молодшій падчерці було 11 років, чоловік скористався відсутністю інших членів родини та вчинив щодо неї розпусні дії. У серпні 2017 року, коли дівчинці виповнилося 14 років, він повторив злочин.

Вітчим залякував дитину, тому вона боялася розповісти комусь про пережите. Коли дівчина виросла та почала жити окремо, вона намагалася уникати спілкування з ним.

Насильство щодо чотирирічної дитини

Після розлучення колишнє подружжя зберегло довірливі стосунки. У лютому 2023 року жінка попросила колишнього чоловіка доглянути за її чотирирічною онукою — донькою старшої падчерки. Коли чоловік залишився з дитиною наодинці, він відволік її увагу мобільним телефоном і вчинив щодо неї дії сексуального характеру.

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Про те, що сталося, мати дівчинки дізналася пізніше, після переїзду родини до Києва. Під час купання дитина розповіла їй про непристойні дії з боку чоловіка, якого називала дідусем, і його погрози. Він наказував дівчинці мовчати та лякав покаранням. Після цього родина звернулася до правоохоронців. Чоловікові повідомили про підозру.

Яке покарання призначив суд

Під час судового розгляду обвинувачений не визнав своєї вини та заперечував причетність до злочинів. Однак прокурори довели його провину зібраними доказами. Психологічні експертизи також засвідчили серйозні психологічні травми в потерпілих, спричинені протиправними діями чоловіка. Суд визнав його винним у розпусних діях щодо дітей та сексуальному насильстві щодо дитини, яка не досягла 14 років. За сукупністю злочинів чоловікові призначили 8 років позбавлення волі.

Крім того, відомості про засудженого внесуть до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи. До набрання вироком законної сили він залишатиметься під вартою. У прокуратурі зазначили, що слідчі дії проводили з урахуванням стандартів правосуддя, дружнього до дитини, щоб не допустити повторної травматизації потерпілих.

Інші випадки насильства над дітьми

На Харківщині також засудили 31-річного чоловіка, який вчинив сексуальне насильство щодо п’ятирічної дівчинки. На початку червня 2026 року він підійшов до двох дівчаток віком п’ять і шість років, які гралися на майданчику, та запропонував їм погратися разом. Після цього чоловік завів дітей до покинутої будівлі, де вчинив дії сексуального характеру щодо молодшої дівчинки в присутності її подруги.

Про те, що сталося, дитина розповіла матері після повернення додому. Жінка звернулася до поліції, а чоловіка затримали. Під час розслідування суд спочатку дозволив йому вийти під заставу в розмірі 99 840 гривень, однак після апеляції прокуратури залишив його під вартою без права внесення застави. Обвинувачений визнав свою провину. Суд призначив йому п’ять років позбавлення волі.

Як повідомляли Новини.LIVE, на Харківщині апеляційний суд залишив без змін вирок чоловікові, засудженому за зґвалтування неповнолітньої. Напад на 17-річну дівчину стався у Змієві, коли вона ввечері поверталася додому. Чоловік проведе за ґратами дев'ять років.

Також Новини.LIVE писали, що у Берестинському районі Харківської області чоловіку повідомили про підозру у сексуальному насильстві щодо 8-річної дівчинки. Відомо, що 61-річний нападник побачив дівчинку, яка йшла до магазину. Підозрюваний підійшов до дитини та схопив її обома руками. Після цього він почав силоміць обіймати дівчинку, цілувати та облизувати їй обличчя.