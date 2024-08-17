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В Харькове знаменитый "дом с градусником" продали с аукциона более чем за 60 миллионов гривен

17 августа 2024 19:31
Дмитрий Галушка - Редактор
Дом с градусником в Харькове продали на аукционе
Дом с градусником в Харькове. Фото иллюстративное: Василий Голосный
Дмитрий Галушка - Редактор

В Харькове в пятницу, 16 августа, в системе "ProZorro.Продажа" прошел аукцион по продаже единого имущественного комплекса государственного учреждения "Государственный институт труда и социально-экономических исследований". Речь идет о двух объектах — нежилых помещениях в здании, которое является памятником архитектуры и более известно, как дом с градусником и гараж на Салтовке.

Об этом свидетельствуют данные на "ProZorro.Продажа".

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Общая площадь проданной недвижимости составляет более 4 373 квадратных метров. Имущество частично передано в аренду.

На конец марта текущего года стоимость активов этого имущественного комплекса была оценена в 839 000 гривен. Именно такой и определили начальную цену на аукционе.

В аукционе участвовало 34 компании. Больше всего денег за покупку имущественного комплекса предложили два участника — частная фирма "Гамма-55" (60 000 055 гривен) и общество с ограниченной ответственностью "Сандерс Лофт" (60 000 001 гривна). Сейчас первый участник ожидает протокол, второй — решения.

Что известно о победителях аукциона

По информации системы YouControl, частная фирма "Гамма-55", предложение которой оказалось самым дорогим, основано в 1996 году. Ее основателями являются Ануш и Нуне Даниелян.

Дом с градусником

Четырехэтажный дом №1 по улице Сумской в Харькове, более известный как дом с градусником, является памятником архитектуры. Он был построен в 1908-1910 годах.

Проект разработали архитекторы Оскар Мунц и Альфред Шпигель. Здание построено в стиле модерн с элементами классицизма.

На первых этажах находился тогда Русско-Азиатский банк, на верхних организовали женские медицинские курсы.

В 1920-х годах в здании был достроен еще один этаж, где разместился Институт экспериментальной медицины.

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