Ситуация на фронте на Харьковском направлении — военные рассказали о ежедневных штурмах оккупантов

Разрушенный Волчанск, Харьковская область. Фото: Отдельная президентская бригада ВСУ

Несмотря на потери, российские оккупанты не оставляют попыток продвинуться на Харьковщине . В ходе штурмов военные РФ привлекают и бронированную технику.

Об этом сообщил начальник отделения планирования 13 БрОП "Хартия" Антон Баев в эфире телеканала "Мы-Украина" в воскресенье, 8 сентября.

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По словам представителя подразделения НГУ 13 БрОП "Хартия", Харьковское направление не является приоритетным для противника — все силы оккупанты концентрируют в более восточной части, в Донецкой области.

"Но можем констатировать, что противник не оставляет попыток наступать — постоянно пытается к продвижению, даже были зафиксированы недавно и попытки продвижения с применением бронированной техники. Противник перегруппируется, чтобы продолжать движение вперед. Но мы все видим, работаем, контролируем на нашем участке фронта", — отметил Антон Баев.

По данным ОТГ "Харьков", потери врага на Харьковском направлении за минувшие сутки составили 83 человека, из них безвозвратные — 33, санитарные — 50.

Также в Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 68 единиц вооружения и военной техники, в частности:

2 танка,

4 боевые бронированные машины,

2 артиллерийские системы,

6 автомобилей,

5 единиц специальной техники,

49 БпЛА.

Уничтожено 51 укрытие для личного состава и одно место хранения боеприпасов.