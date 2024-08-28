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В Купянске возросло количество пострадавших от российских обстрелов

28 августа 2024 19:55
Галина Шподарева - редактор
Последствия авиаудара по Купянску 28 августа — известно о 14 пострадавших
Последствия удара по Купянску 28 августа. Фото: ГУНП Харьковской обл.
Галина Шподарева - редактор

Число жертв удара по Харьковщине возросло — известно о 14 пострадавших, в том числе трех полицейских. Оккупанты нанесли удар по Купянску авиабомбой ФАБ-500.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в среду, 28 августа.

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Поврежденный дом в Купянске, 28 августа. Фото: прокуратура Харьковской обл.

Обстрел Купянская 28 августа — что известно

В среду, 28 августа, около 16:00 вооруженные силы РФ нанесли авиационный удар по Купянску. Пострадали 14 человек, среди них трое сотрудников полиции.

Повреждены гостиница, жилые дома, хозяйственные постройки, авто, магазины, административные здания и другие объекты гражданской инфраструктуры.

По предварительным данным, российские оккупанты нанесли удар по городу ФАБ-500 с УМПК.

При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

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Обстрел Купянска. Фото: ГУНП Харьковской обл.
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Разрушения в Купянске, 28 августа. Фото: ГУНП Харьковской обл.
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Выбитые после обстрела окна. Фото: прокуратура Харьковской обл.
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Поврежденное авто полиции. Фото: ГУНП Харьковской обл.
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Поврежденный гражданский транспорт, Купянск, 28 августа. Фото: ГУНП Харьковской обл.

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