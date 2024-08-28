Последствия авиаудара по Купянску 28 августа — известно о 14 пострадавших

В Купянске возросло количество пострадавших от российских обстрелов
Число жертв удара по Харьковщине возросло — известно о 14 пострадавших, в том числе трех полицейских. Оккупанты нанесли удар по Купянску авиабомбой ФАБ-500.
Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в среду, 28 августа.
Обстрел Купянская 28 августа — что известно
В среду, 28 августа, около 16:00 вооруженные силы РФ нанесли авиационный удар по Купянску. Пострадали 14 человек, среди них трое сотрудников полиции.
Повреждены гостиница, жилые дома, хозяйственные постройки, авто, магазины, административные здания и другие объекты гражданской инфраструктуры.
По предварительным данным, российские оккупанты нанесли удар по городу ФАБ-500 с УМПК.
При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
Читайте Новини.LIVE!