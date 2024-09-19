В Харькове заключили в тюрьму мужчину, который собирал информацию об ВСУ для оккупантов

Задержание мужчины. Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харькове задержан российский агент, который передавал информацию о местоположениях Сил обороны. Враг вышел на мужчину из-за его антиукраинских сообщений в соцсетях.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram в четверг, 19 сентября.

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Житель Харькова был завербован представителем главного управления генштаба России не позднее августа этого года. Россиянин заметил мужчину из-за его антиукраинских сообщений в Telegram-чатах и предложил сотрудничество.

Подозреваемый согласился собирать информацию о местоположениях и перемещениях личного состава и военной техники Сил обороны на территории Харькова и области. В сообщениях он отправлял карты с метками и указанием координат.

"Собранные подозреваемым сведения враг использовал для планирования прицельных атак по территории Харьковского региона", — уточнили в прокуратуре.

После разоблачения у мужчины провели обыски по месту жительства: обнаружен и изъят телефон с доказательствами деятельности в пользу врага. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Скриншот поста прокуратуры