К настоящему моменту количество пострадавших от взрыва авиабомбы в Харькове возросло до 43 человек

Пожарные тушат пламя в многоэтажке в Харькове после обстрела со стороны РФ. Фото: Нацполиция

По данным ГСЧС и Нацполиции в Харьковской области, количество пострадавших от попадания авиабомбы российских оккупантов по Харькову возросло. Сейчас уже 43 человека считаются пострадавшими, им оказывают всю необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Об этом сообщает Магнолия-ТВ.

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Сейчас рядом с местом взрыва развернута работа штаба Нацполиции. Здесь граждане, разыскивающие родных, могут сдать образцы ДНК для идентификации тел, которые могут быть найдены на месте трагедии. Следователям поступило 75 заявлений от граждан о повреждении имущества и автомобилей, а также о без вести пропавшей женщине. Все потерявшие связь с родными могут обратиться в полицию.

Во избежание мародерства полиция будет осуществлять дежурство возле поврежденных домов. На месте работают полицейские следственно-оперативные группы, взрывотехники, криминалисты, спасатели и медики.

Напомним, вчера российские оккупанты направили из Белгорода на Харьков авиабомбу ФАБ-250 с УМПБ (унифицированный межвидовой планировочный боеприпас). В результате погибла одна женщина, а среди 43 пострадавших есть дети и подростки.