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На Харьковщине уменьшилось количество подрывов людей на минах

24 апреля 2023 17:23
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
На Харьковщине уменьшилось количество подрывов людей на минах
Табличка с надписью: "Внимание мины". Фото: УНИАН/Немеш Янош
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В Харьковской области в течение недели значительно уменьшилось количество обнаруженных взрывоопасных предметов. За это время зафиксирован только один случай подрыва людей на минах.

Об этом сообщил во время брифинга сообщил представитель ГУ ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко.

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Василенко рассказывает, что инцидент произошел 18 апреля в городе Балаклея, вблизи магазина "Экватор", женщина наступила в траве на противопехотную мину "Лепесток". В результате чего получила травму стопы, ее госпитализировали в местную больницу.

Спасатели призывают жителей не медлить правилами личной безопасности и при обнаружении каких-либо неизвестных предметов звонить по телефону 101 или 112.

В преддверии Пасхальных праздников спасатели проводили информационные мероприятия на деоккупированных территориях и там, где велись активные боевые действия. Людям разъясняли правила обращения с взрывоопасными предметами.

"Вероятно, это способствовало резкому уменьшению количества трагических случаев. Надеемся, что такая тенденция продолжится", — предполагает спикер.

Разминирование Харьковской области

За неделю саперами было совершено 352 выезда и обезврежено 980 взрывоопасных предметов. Сейчас в регионе работают взрывотехники сводного отряда ГСЧС, это 38 пиротехнических расчетов — 192 человека 76 единиц техники. Они продолжают обследовать линии электропередачи и заявки мирного населения.

Напомним, что до этого в Харьковской области ранения от контакта с минами получали от 5 до 10 человек в неделю. Так, 10-16 апреля в результате подрывов на минах один человек погиб, пятеро получили ранения.

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