Вооруженные силы Украины уничтожили российский танк на севере Харьковской области

На Харьковщине дроны сожгли замаскированный танк РФ (видео)
Российские войска продолжают наносить удары по Харьковской области и задействовать тяжелую технику вблизи линии фронта. В то же время украинские защитники отслеживают действия противника и наносят удары по его вооружению. На этот раз бойцы уничтожили вражеский танк на севере области. Для этого они использовали аэроразведку и FPV-дроны.
Видео с уничтожением вражеской техники опубликовали бойцы 3-го мотопехотного батальона, передает Новини.LIVE.
Выследили маршрут
Российский танк подошел почти вплотную к линии фронта на севере Харьковской области и открыл огонь по украинским позициям. Однако существенных результатов этот обстрел не дал. После атаки оккупанты отвели бронемашину в тыл и попытались спрятать ее. Аэроразведка отследила маршрут отхода техники и установила место, где её замаскировали.
Удар по цели
После обнаружения танка к работе привлекли радиоуправляемые дроны. Они смогли преодолеть антидроновую защиту противника и подтвердили местонахождение цели. Затем по танку нанесли удары FPV-дроны на оптоволокне. Беспилотники попали в моторный отсек бронемашины.
Детонация боекомплекта
После попаданий в танке начался пожар. Огонь перекинулся на топливные баки, а впоследствии детонировал боекомплект. В результате взрыва российский танк был полностью уничтожен.
Охота дронов
Отметим, что на Харьковском направлении российские войска в последнее время снизили активность штурмов. Наибольшее количество атак зафиксировано вблизи Лимана, а также на Купянском и Волчанском направлениях. В то же время украинские военные продолжают сдерживать противника и наносить удары по его силам еще до выхода на передовую.
Важную роль в этом играют беспилотники. Благодаря постоянному наблюдению с воздуха украинские защитники выявляют передвижения российской техники и личного состава даже в районах с густой летней растительностью. Это позволяет оперативно реагировать на угрозы и ограничивать возможности врага по проведению новых атак.
Как сообщали Новини.LIVE, на приграничных участках Харьковской области фиксируется активность небольших вражеских групп, действующих без четкой координации. Из-за проблем со связью и нестабильного управления они часто ориентируются по телефонам и картам. Это приводит к потере маршрута и длительному блужданию по местности. Украинские силы контролируют такие передвижения и реагируют в режиме постоянного наблюдения.
Также Новини.LIVE сообщали, что российские оккупанты изменили тактику летнего наступления на Харьковском направлении из-за серьезных проблем с логистикой. Вместо масштабных штурмов с привлечением большого количества бронетехники враг пытается незаметно проникать через лесополосы небольшими группами. В настоящее время на этом участке фронта фиксируются лишь единичные передвижения машин, однако захватчики поддерживают высокую интенсивность ударов беспилотниками.