Вооруженные силы Украины уничтожили российский танк на севере Харьковской области

Уничтоженный танк РФ. Фото иллюстративное: 72-я ОМБр им. Черных запорожцев

Российские войска продолжают наносить удары по Харьковской области и задействовать тяжелую технику вблизи линии фронта. В то же время украинские защитники отслеживают действия противника и наносят удары по его вооружению. На этот раз бойцы уничтожили вражеский танк на севере области. Для этого они использовали аэроразведку и FPV-дроны.

Видео с уничтожением вражеской техники опубликовали бойцы 3-го мотопехотного батальона, передает Новини.LIVE.

Выследили маршрут

Российский танк подошел почти вплотную к линии фронта на севере Харьковской области и открыл огонь по украинским позициям. Однако существенных результатов этот обстрел не дал. После атаки оккупанты отвели бронемашину в тыл и попытались спрятать ее. Аэроразведка отследила маршрут отхода техники и установила место, где её замаскировали.

Удар по цели

После обнаружения танка к работе привлекли радиоуправляемые дроны. Они смогли преодолеть антидроновую защиту противника и подтвердили местонахождение цели. Затем по танку нанесли удары FPV-дроны на оптоволокне. Беспилотники попали в моторный отсек бронемашины.

Детонация боекомплекта

После попаданий в танке начался пожар. Огонь перекинулся на топливные баки, а впоследствии детонировал боекомплект. В результате взрыва российский танк был полностью уничтожен.

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Охота дронов

Отметим, что на Харьковском направлении российские войска в последнее время снизили активность штурмов. Наибольшее количество атак зафиксировано вблизи Лимана, а также на Купянском и Волчанском направлениях. В то же время украинские военные продолжают сдерживать противника и наносить удары по его силам еще до выхода на передовую.

Важную роль в этом играют беспилотники. Благодаря постоянному наблюдению с воздуха украинские защитники выявляют передвижения российской техники и личного состава даже в районах с густой летней растительностью. Это позволяет оперативно реагировать на угрозы и ограничивать возможности врага по проведению новых атак.

Как сообщали Новини.LIVE, на приграничных участках Харьковской области фиксируется активность небольших вражеских групп, действующих без четкой координации. Из-за проблем со связью и нестабильного управления они часто ориентируются по телефонам и картам. Это приводит к потере маршрута и длительному блужданию по местности. Украинские силы контролируют такие передвижения и реагируют в режиме постоянного наблюдения.

Также Новини.LIVE сообщали, что российские оккупанты изменили тактику летнего наступления на Харьковском направлении из-за серьезных проблем с логистикой. Вместо масштабных штурмов с привлечением большого количества бронетехники враг пытается незаметно проникать через лесополосы небольшими группами. В настоящее время на этом участке фронта фиксируются лишь единичные передвижения машин, однако захватчики поддерживают высокую интенсивность ударов беспилотниками.