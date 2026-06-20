ЗС України знищили російський танк на півночі Харківщини

Знищений танк РФ. Фото ілюстративне: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців

Російські війська продовжують атакувати Харківщину та застосовувати важку техніку біля лінії фронту. Водночас українські захисники відстежують дії противника та завдають ударів по його озброєнню. Цього разу бійці знищили ворожий танк на півночі області. Для цього використали аеророзвідку та FPV-дрони.

Відео зі знищенням ворожої техніки опублікували бійці 3-го мотопіхотного батальйону, передає Новини.LIVE.

Вистежили маршрут

Російський танк підійшов майже впритул до лінії фронту на півночі Харківщини та відкрив вогонь по українських позиціях. Однак суттєвих результатів цей обстріл не дав. Після атаки окупанти відвели бронемашину в тил і спробували сховати її. Аеророзвідка відстежила маршрут відходу техніки та встановила місце, де її замаскували.

Удар по цілі

Після виявлення танка до роботи залучили дрони на радіокеруванні. Вони змогли подолати антидроновий захист противника та підтвердили місцеперебування цілі. Потім по танку завдали ударів FPV-дрони на оптоволокні. Безпілотники влучили у моторний відсік бронемашини.

Детонація боєкомплекту

Після влучань у танку почалася пожежа. Вогонь перекинувся на паливні баки, а згодом здетонував боєкомплект. У результаті вибуху російський танк був повністю знищений.

Читайте також:

Полювання дронів

Зазначимо, на Харківському напрямку російські війська останнім часом знизили активність штурмів. Найбільше атак зафіксували поблизу Лиману, а також на Куп’янському та Вовчанському напрямках. Водночас українські військові продовжують стримувати противника та завдавати ударів по його силах ще до виходу на передову.

Важливу роль у цьому відіграють безпілотники. Завдяки постійному спостереженню з повітря українські захисники виявляють пересування російської техніки та особового складу навіть у районах із густою літньою рослинністю. Це дозволяє оперативно реагувати на загрози та зменшувати можливості ворога для проведення нових атак.

Як повідомляли Новини.LIVE, на прикордонних ділянках Харківщини фіксують активність малих ворожих груп, які діють без чіткої координації. Через проблеми зі зв’язком і нестабільне управління вони часто орієнтуються за телефонами та картами. Це призводить до втрати маршруту та тривалого блукання на місцевості. Українські сили контролюють такі пересування і реагують у режимі постійного спостереження.

Також Новини.LIVE писали, що російські окупанти змінили тактику літнього наступу на Харківському напрямку через серйозні проблеми з логістикою. Замість масштабних штурмів із залученням великої кількості бронетехніки, ворог намагається непомітно просочуватися через лісосмуги малими групами. Наразі на цій ділянці фронту фіксуються лише поодинокі пересування машин, проте загарбники тримають високу інтенсивність ударів безпілотниками.