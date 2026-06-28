На Харьковщине оккупанты покупают перевод в "Ахмат": причины

Российские оккупанты. Фото иллюстративное: росСМИ

Лилия Швец Редактор ленты новостей - Одесса

В Харьковской области российские оккупанты, ведущие боевые действия на Волчанском направлении, якобы дают взятки командирам, чтобы перевестись в подразделения "Ахмат". Причиной называют нежелание участвовать в штурмовых атаках.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".

Сообщение партизан. Фото: скриншот из Telegram

Россияне платят за перевод в "Ахмат"

По информации движения "АТЕШ", военнослужащие-мусульмане якобы собирают деньги, чтобы получить перевод в подразделения "Ахмат". В партизанском движении утверждают, что российские военные считают эти формирования менее вовлеченными в штурмовые действия.

В "АТЕШ" заявляют, что после боев под Волчанском многие оккупанты готовы заплатить любые деньги, лишь бы не возвращаться на передовую.

"Нас отправляют туда, откуда не возвращаются. Командиры продают переводы тем, у кого есть деньги. Остальные умирают", — цитирует "АТЕШ" свой источник в российском полку.

По утверждению движения, командование использует такие переводы как способ незаконного заработка, а тех, у кого нет средств, продолжают отправлять на самые опасные участки фронта.

Ситуация в Харьковской области

Как сообщали ранее Новини.LIVE, утром 28 июня российские войска атаковали Харьков ударным беспилотником. Дрон попал в фасад многоэтажного дома в Киевском районе на уровне десятого этажа.

Также ночью 28 июня российские войска атаковали две автозаправочные станции на территории Наталиньской громады Берестинского района. По предварительным данным прокуратуры, оккупанты применили ударные беспилотники типа "Герань-2". После попаданий на обеих АЗС возникли пожары.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что около 02:45 оккупанты сбросили управляемую авиационную бомбу вблизи села Бригадировка Изюмской территориальной громады. Боеприпас взорвался за пределами населенного пункта на открытой местности. В результате удара уничтожено около 0,5 гектара посевов кукурузы. Также оборваны провода высоковольтной линии электропередачи.