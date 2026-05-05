На Харьковщине осудили оккупанта, который издевался над людьми

Мужчина в камере. Фото иллюстративное

На Харьковщине суд признал виновным гражданина РФ в жестоком обращении с гражданскими во время оккупации в 2022 году. Речь идет о незаконных задержаниях людей и насилии во время допросов. Пострадавших избивали, пытали электрическим током и угрожали расстрелом.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Детали следствия

Суд установил, что события происходили с июня по сентябрь 2022 года на временно оккупированной территории Харьковской области. Обвиняемый действовал вместе с российскими военными и представителями незаконных вооруженных формирований. Он называл себя "старшим оперуполномоченным" так называемого "МВД ЛНР".

Двое гражданских — мужчина и женщина, были задержаны прямо возле своего дома. Их без каких-либо объяснений вывезли на территорию предприятия в Волчанске, где незаконно удерживали и допрашивали. Во время допросов мужчину били резиновой дубинкой, наносили удары по ногам и пытали током. Также его унижали из-за украинского происхождения.

Женщина также подверглась жестокому обращению. Ей угрожали убийством, демонстрировали оружие и стреляли рядом с головой, чтобы напугать. Во время допросов ее били и заставляли говорить о местонахождении родственника. После одного из ударов она потеряла сознание. Следствие установило, что насилие применяли, чтобы выбить информацию об их родственнике.

Как наказали

Чугуевский городской суд признал гражданина РФ виновным в нарушении законов и обычаев войны. Ему назначили 12 лет лишения свободы. Также суд постановил возместить потерпевшим моральный ущерб.

Суды над предателями

Ранее на Харьковщине суд рассмотрел дело бывшего правоохранителя из Изюма. Во время оккупации он добровольно пошел на сотрудничество с российскими военными и работал в оккупационных структурах. Прокуроры доказали, что в 2022 году он занимал псевдодолжность в незаконном "Управлении внутренних дел ВГА Харьковской области" в Изюме, где принимал заявления от местных, отбирал объяснения и участвовал в выездах вместе с оккупационными группами. Впоследствии получил "повышение" и зарплату около 60 тыс. рублей.

После деоккупации Изюмщины его задержали украинские правоохранители. Суд признал его виновным в коллаборационной деятельности и назначил 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом работать в правоохранительных органах.

