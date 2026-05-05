На Харківщині засудили окупанта, який знущався над людьми

Чоловік у камері. Фото ілюстративне: Національна поліція України

На Харківщині суд визнав винним громадянина РФ у жорстокому поводженні з цивільними під час окупації у 2022 році. Йдеться про незаконні затримання людей і насильство під час допитів. Потерпілих били, катували електричним струмом і погрожували розстрілом.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Офіс Генпрокурора.

Деталі слідства

Суд встановив, що події відбувалися з червня по вересень 2022 року на тимчасово окупованій території Харківської області. Обвинувачений діяв разом із російськими військовими та представниками незаконних збройних формувань. Він називав себе "старшим оперуповноваженим" так званого "МВС ЛНР".

Двоє цивільних — чоловік і жінка, були затримані просто біля свого будинку. Їх без будь-яких пояснень вивезли на територію підприємства у Вовчанську, де незаконно утримували та допитували. Під час допитів чоловіка били гумовим кийком, завдавали ударів по ногах і катували струмом. Також його принижували через українське походження.

Жінка також зазнала жорстокого поводження. Їй погрожували вбивством, демонстрували зброю та стріляли поруч із головою, щоб налякати. Під час допитів її били та змушували говорити про місцеперебування родича. Після одного з ударів вона знепритомніла. Слідство встановило, що насильство застосовували, щоб вибити інформацію про їхнього родича.

Як покарали

Чугуївський міський суд визнав громадянина РФ винним у порушенні законів та звичаїв війни. Йому призначили 12 років позбавлення волі. Також суд постановив відшкодувати потерпілим моральну шкоду.

Суди над зрадниками

Раніше на Харківщині суд розглянув справу колишнього правоохоронця з Ізюма. Під час окупації він добровільно пішов на співпрацю з російськими військовими та працював в окупаційних структурах. Прокурори довели, що у 2022 році він обіймав псевдопосаду в незаконному "Управлінні внутрішніх справ ВГА Харківської області" в Ізюмі, де приймав заяви від місцевих, відбирав пояснення та брав участь у виїздах разом з окупаційними групами. Згодом отримав "підвищення" та зарплату близько 60 тис. рублів.

Після деокупації Ізюмщини його затримали українські правоохоронці. Суд визнав його винним у колабораційній діяльності та призначив 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна і забороною працювати в правоохоронних органах.

