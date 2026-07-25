Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков На Харьковщине отца засудили за насилие над дочерью

На Харьковщине отца засудили за насилие над дочерью

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2026 16:16
На Харьковщине приговорили отца, от которого дочь родила ребенка
Мужчине вручают уведомление о подозрении. Фото: Прокуратура Харьковской области

Житель Лозовского района Харьковской области был приговорен к 12 годам лишения свободы за сексуальное насилие в отношении собственной несовершеннолетней дочери. В результате действий отца девушка забеременела и родила ребёнка, который через месяц после рождения скончался.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Затриманий підозрюваний
Мужчина, совершавший насилие над дочерью. Фото: Прокуратура Харьковской области

Отец совершал насилие над дочерью

По данным следствия, преступления произошли в 2025 году в одном из сел Лозовского района. Мужчина неоднократно, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершал сексуальное насилие в отношении своей 16-летней дочери, страдающей умственной отсталостью.

По информации прокуратуры, он пользовался тем, что девушка из-за состояния здоровья не могла в полной мере осознавать характер его действий и оказывать сопротивление. Преступления совершались тогда, когда жены и четырёх других несовершеннолетних детей не было дома.

Девушка родила ребенка

В марте 2026 года несовершеннолетняя родила недоношенного ребенка. Вместе с младенцем ее госпитализировали в родильное отделение, однако через месяц ребенок скончался от осложнений со здоровьем.

Читайте также:

О преступлении правоохранители узнали после того, как на вызов прибыли медики скорой помощи. В ходе досудебного расследования правоохранители также установили, что дети проживали в ненадлежащих условиях. Четырёх несовершеннолетних детей изъяли из семьи и передали в патронатную семью.

Мужчину задержали, сообщили ему о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. В ходе судебного разбирательства он полностью признал свою вину.

Какое наказание за насилие

Суд признал его виновным в покушении на сексуальное насилие и сексуальном насилии в отношении несовершеннолетнего лица, с которым он находился в семейных отношениях, совершенном повторно. Поскольку прокуроры Лозовской окружной прокуратуры поддержали публичное обвинение, мужчине назначили максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, — 12 лет лишения свободы.

"Это дело — о циничном и аморальном преступлении против самых уязвимых — собственного ребенка, который из-за состояния здоровья не мог защитить себя. Осужденный грубо пренебрег родительским долгом и воспользовался беспомощностью родной дочери. Такие поступки не имеют оправдания", — отметил руководитель Лозовской окружной прокуратуры Харьковской области Сергей Колесник.

Отец растлевал дочь

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Харькове отец растлевал собственную 10-летнюю дочь. В правоохранительные органы обратилась мать пострадавшей девочки, которая заявила, что ее бывший муж растлевал их 10-летнюю дочь. О недопустимом поступке женщина узнала из соцсети. Неизвестное лицо прислало ей сообщение с видеозаписью, на которой отчетливо видно, что отец находился с дочерью и совершал в ее отношении развратные действия. Таким извращенным поведением мужчина нанес травму психике ребенка.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Берестинском районе Харьковской области мужчине было предъявлено подозрение в сексуальном насилии в отношении 8-летней девочки. Известно, что 61-летний нападавший ездил по селу на мотоцикле в состоянии сильного алкогольного опьянения. Недалеко от одного из домов он заметил 8-летнюю девочку, которая шла в магазин. Следователи полагают, что подозреваемый остановился на обочине, подошел к ребенку и схватил ее обеими руками. После этого он начал силой обнимать девочку, целовать и облизывать ей лицо.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что в Харькове изъяли 6-летнего мальчика из семьи после того, как в сети появилось видео избиения ребенка матерью. На записи видно, как ребенок плачет, а женщина при этом кричит и нецензурно ругается. В ходе обследования выяснилось, что шестилетний мальчик жил в опасных условиях. В квартире были ненадлежащие санитарные условия, а врачи при осмотре обнаружили у ребенка синяк на пояснице.

изнасилование Новости Харькова насилие
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации