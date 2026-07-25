На Харьковщине приговорили отца, от которого дочь родила ребенка

Мужчине вручают уведомление о подозрении. Фото: Прокуратура Харьковской области

Житель Лозовского района Харьковской области был приговорен к 12 годам лишения свободы за сексуальное насилие в отношении собственной несовершеннолетней дочери. В результате действий отца девушка забеременела и родила ребёнка, который через месяц после рождения скончался.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Мужчина, совершавший насилие над дочерью. Фото: Прокуратура Харьковской области

Отец совершал насилие над дочерью

По данным следствия, преступления произошли в 2025 году в одном из сел Лозовского района. Мужчина неоднократно, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершал сексуальное насилие в отношении своей 16-летней дочери, страдающей умственной отсталостью.

По информации прокуратуры, он пользовался тем, что девушка из-за состояния здоровья не могла в полной мере осознавать характер его действий и оказывать сопротивление. Преступления совершались тогда, когда жены и четырёх других несовершеннолетних детей не было дома.

Девушка родила ребенка

В марте 2026 года несовершеннолетняя родила недоношенного ребенка. Вместе с младенцем ее госпитализировали в родильное отделение, однако через месяц ребенок скончался от осложнений со здоровьем.

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О преступлении правоохранители узнали после того, как на вызов прибыли медики скорой помощи. В ходе досудебного расследования правоохранители также установили, что дети проживали в ненадлежащих условиях. Четырёх несовершеннолетних детей изъяли из семьи и передали в патронатную семью.

Мужчину задержали, сообщили ему о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. В ходе судебного разбирательства он полностью признал свою вину.

Какое наказание за насилие

Суд признал его виновным в покушении на сексуальное насилие и сексуальном насилии в отношении несовершеннолетнего лица, с которым он находился в семейных отношениях, совершенном повторно. Поскольку прокуроры Лозовской окружной прокуратуры поддержали публичное обвинение, мужчине назначили максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, — 12 лет лишения свободы.

"Это дело — о циничном и аморальном преступлении против самых уязвимых — собственного ребенка, который из-за состояния здоровья не мог защитить себя. Осужденный грубо пренебрег родительским долгом и воспользовался беспомощностью родной дочери. Такие поступки не имеют оправдания", — отметил руководитель Лозовской окружной прокуратуры Харьковской области Сергей Колесник.

Отец растлевал дочь

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Харькове отец растлевал собственную 10-летнюю дочь. В правоохранительные органы обратилась мать пострадавшей девочки, которая заявила, что ее бывший муж растлевал их 10-летнюю дочь. О недопустимом поступке женщина узнала из соцсети. Неизвестное лицо прислало ей сообщение с видеозаписью, на которой отчетливо видно, что отец находился с дочерью и совершал в ее отношении развратные действия. Таким извращенным поведением мужчина нанес травму психике ребенка.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Берестинском районе Харьковской области мужчине было предъявлено подозрение в сексуальном насилии в отношении 8-летней девочки. Известно, что 61-летний нападавший ездил по селу на мотоцикле в состоянии сильного алкогольного опьянения. Недалеко от одного из домов он заметил 8-летнюю девочку, которая шла в магазин. Следователи полагают, что подозреваемый остановился на обочине, подошел к ребенку и схватил ее обеими руками. После этого он начал силой обнимать девочку, целовать и облизывать ей лицо.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что в Харькове изъяли 6-летнего мальчика из семьи после того, как в сети появилось видео избиения ребенка матерью. На записи видно, как ребенок плачет, а женщина при этом кричит и нецензурно ругается. В ходе обследования выяснилось, что шестилетний мальчик жил в опасных условиях. В квартире были ненадлежащие санитарные условия, а врачи при осмотре обнаружили у ребенка синяк на пояснице.