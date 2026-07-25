На Харківщині засудили батька, від якого донька народила дитину

Чоловіку вручають підозру. Фото: Прокуратура Харківщини

Жителя Лозівського району Харківської області засудили до 12 років позбавлення волі за сексуальне насильство щодо власної неповнолітньої доньки. Через дії батька дівчина завагітніла та народила дитину, яка через місяць після народження померла.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Чоловік, який вчиняв насильство над донькою. Фото: Прокуратура Харківщини

Батько вчиняв насильство щодо доньки

За даними слідства, злочини сталися у 2025 році в одному із сіл Лозівського району. Чоловік неодноразово, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, вчиняв сексуальне насильство щодо своєї 16-річної доньки, яка має розумову відсталість.

За інформацією прокуратури, він користувався тим, що дівчина через стан здоров'я не могла повною мірою усвідомлювати характер його дій та чинити опір. Злочини відбувалися тоді, коли дружини та чотирьох інших неповнолітніх дітей не було вдома.

Дівчина народила дитину

У березні 2026 року неповнолітня народила недоношену дитину. Разом із немовлям її госпіталізували до пологового відділення, однак через місяць дитина померла від ускладнень здоров'я.

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Про злочин правоохоронці дізналися після того, як на виклик прибули медики екстреної допомоги. Під час досудового розслідування правоохоронці також встановили, що діти проживали в неналежних умовах. Чотирьох неповнолітніх дітей вилучили з сім'ї та передали до патронатної родини.

Чоловіка затримали, повідомили йому про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Під час судового розгляду він повністю визнав свою вину.

Яке покарання за насильство

Суд визнав його винним у замаху на сексуальне насильство та сексуальному насильстві щодо неповнолітньої особи, з якою він перебував у сімейних відносинах, вчиненому повторно. За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Лозівської окружної прокуратури чоловікові призначили максимальне покарання, передбачене санкцією статті, — 12 років позбавлення волі.

"Ця справа — про цинічний і аморальний злочин проти найвразливіших — власної дитини, яка через стан здоров'я не могла захистити себе. Засуджений грубо знехтував батьківським обов'язком і скористався безпорадністю рідної доньки. Такі вчинки не мають виправдання", — зазначив керівник Лозівської окружної прокуратури Харківської області Сергій Колесник.

Батько розбещував доньку

Раніше Новини.LIVE писали, що у Харкові батько розбещував власну 10-річну доньку. До правоохоронців звернулась мати постраждалої дівчинки, яка заявила, що її колишній чоловік розбещував їхню спільну 10-річну доньку. Про неприпустимий вчинок жінка дізналась із соцмережі. Невідома особа надіслала їй повідомлення із відеозаписом, на якому чітко видно, що батько перебував із донькою та вчиняв щодо неї розпусні дії. Такою збоченою поведінкою чоловік завдав травми психіці дитини.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у Берестинському районі Харківської області чоловіку повідомили про підозру у сексуальному насильстві щодо 8-річної дівчинки. Відомо, що 61-річний нападник їздив селом на мотоциклі у стані сильного алкогольного сп’яніння. Неподалік від одного з будинків він побачив 8-річну дівчинку, яка йшла до магазину. Слідчі вважають, що підозрюваний зупинився на узбіччі, підійшов до дитини та схопив її обома руками. Після цього він почав силоміць обіймати дівчинку, цілувати та облизувати їй обличчя.

Окрім того, Новини.LIVE інформували, що у Харкові вилучили 6-річного хлопчика з родини після того, як у мережі з’явилося відео побиття дитини матір’ю. На записі видно, як дитина плаче, а жінка при цьому кричить і нецензурно лається. Під час обстеження з’ясувалося, що шестирічний хлопчик жив у небезпечних умовах. У квартирі були неналежні санітарні умови, а лікарі під час огляду виявили у дитини синець на попереку.