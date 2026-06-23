На Харьковщине предъявили подозрение руководительнице райавтодора

Задержание предательницы. Фото иллюстративное: Харьковская областная прокуратура

В Харьковской области женщина во время оккупации Вовчанской громады согласилась работать на российскую администрацию. Она возглавила незаконно созданное предприятие и руководила его работой. В настоящее время ей предъявлено подозрение в коллаборационистской деятельности. Предательнице грозит тюремное заключение.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Харьковской области.

Руководящая должность

Следователи установили, что в июне 2022 года 36-летняя женщина добровольно заняла должность начальника так называемого "Волчанского райавтодора", который работал в структуре созданной оккупантами администрации на территории Волчанской громады. По версии правоохранителей, она организовывала работу предприятия, контролировала выполнение задач сотрудниками, распоряжалась имуществом и обеспечивала деятельность учреждения на временно оккупированной территории.

Работа с оккупантами

Также женщина участвовала в совещаниях оккупационных властей и подписывала служебные документы. Речь идет о штатных расписаниях, заявках на финансирование и других документах, связанных с работой предприятия. Следствие считает, что своими действиями она способствовала работе незаконно созданного органа, действовавшего под контролем российской оккупационной администрации.

Что грозит

На основании собранных доказательств женщине сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины — коллаборационная деятельность. В случае доказательства вины ей грозит до десяти лет лишения свободы, а также запрет занимать определенные должности или заниматься отдельными видами деятельности на срок от десяти до пятнадцати лет.

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Разоблачение предателей

Стоит отметить, что ранее суд вынес приговор еще одному коллаборационисту из Харьковской области. Речь идет о бывшем правоохранителе из Изюма, который во время оккупации добровольно перешел на сторону россиян и начал работать в незаконно созданной «народной милиции».

По данным прокуратуры, сначала мужчина занял должность оперативника в оккупационной полиции, а впоследствии получил повышение. После деоккупации его задержали. Суд признал его виновным в коллаборационистской деятельности и приговорил к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества и запретом на работу в правоохранительных органах.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харьковской области разоблачили предателя, который участвовал в боевых действиях на стороне российских оккупантов. Фигурант призывал уничтожать население Украины. Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры заочно сообщено о подозрении 29-летнему мужчине по фактам государственной измены, совершенной в условиях военного положения, и коллаборационистской деятельности.

Также Новини.LIVE сообщали, что супружеская пара агентов российского ГРУ под видом волонтеров шпионила в Харьковской области. Их приговорили к 15 годам лишения свободы . Чтобы замаскировать свою деятельность, супруги выдавали себя за волонтеров, занимающихся бездомными животными. Для убедительности "легенды" предатели устроили на собственном дворе импровизированный приют.