У Харківській області викрили чергового зрадника, який воював проти українців

У Харківській області викрили зрадника, який закликав знищувати українців
У Харківській області викрили зрадника, який брав участь у бойових діях на боці російських окупантів. Фігурант закликав знищувати населення України.
Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у Telegram у четвер, 16 травня.
Викриття зрадника, який воював проти України
"За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру 29-річному чоловіку за фактами державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану, та колабораційної діяльності", — йдеться у повідомленні.
За даними слідства, чоловік, який народився в Донецьку та в 2018 році закінчив один з харківських вишів, у 2019 році переїхав на непідконтрольну Україні територію Донецької області. Він був налаштований антиукраїнськи.
З початком повномасштабного вторгнення фігурант вступив до лав ворожого інтернаціонального батальйону "Пятнашка", яка входить до складу 100-ї мотострілецької бригади збройних сил РФ. Після цього він прибув на територію Куп’янського району, де воював проти українських захисників.
До того ж зрадник виконував завдання окупаційної адміністрації та брав участь у фільтраційних заходах стосовно місцевих мешканців, зокрема виконував функцію конвоювання та охорони незаконно затриманих громадян України.
Відомо, що чоловік навіть став героєм російських пропагандистських відео. У них він висловлював своє негативне ставлення до політичного керівництва України. Фігурант заявляв, що готовий будь-якими методами знищувати українських військових та цивільне населення.
Наразі зрадника оголошено у розшук.
Нагадаємо, працівники Служби безпеки затримали 18-річного зрадника, який допомагав російським ворогам готувати наступ на Харківщині. За співпрацю з окупантами фігуранту загрожує довічне ув’язнення.
Також у Рівненській області затримали колаборанта. Він займався збором інформації про військові об’єкти та рух української техніки.
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