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У Харківській області викрили зрадника, який закликав знищувати українців

16 травня 2024 16:34
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Харківській області викрили чергового зрадника, який воював проти українців
Російський окупант. Фото ілюстративне: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Харківській області викрили зрадника, який брав участь у бойових діях на боці російських окупантів. Фігурант закликав знищувати населення України.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у Telegram у четвер, 16 травня.

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Викриття зрадника, який воював проти України

"За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру 29-річному чоловіку за фактами державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану, та колабораційної діяльності", — йдеться у повідомленні.

Зрадник, який воював проти українців
Викритий зрадник. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

За даними слідства, чоловік, який народився в Донецьку та в 2018 році закінчив один з харківських вишів, у 2019 році переїхав на непідконтрольну Україні територію Донецької області. Він був налаштований антиукраїнськи.

З початком повномасштабного вторгнення фігурант вступив до лав ворожого інтернаціонального батальйону "Пятнашка", яка входить до складу 100-ї мотострілецької бригади збройних сил РФ. Після цього він прибув на територію Куп’янського району, де воював проти українських захисників.

До того ж зрадник виконував завдання окупаційної адміністрації та брав участь у фільтраційних заходах стосовно місцевих мешканців, зокрема виконував функцію конвоювання та охорони незаконно затриманих громадян України.

Відомо, що чоловік навіть став героєм російських пропагандистських відео. У них він висловлював своє негативне ставлення до політичного керівництва України. Фігурант заявляв, що готовий будь-якими методами знищувати українських військових та цивільне населення.

Наразі зрадника оголошено у розшук.

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Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, працівники Служби безпеки затримали 18-річного зрадника, який допомагав російським ворогам готувати наступ на Харківщині. За співпрацю з окупантами фігуранту загрожує довічне ув’язнення.

Також у Рівненській області затримали колаборанта. Він займався збором інформації про військові об’єкти та рух української техніки.

війна
українці
Україна
Харківська область
прокуратура
окупанти

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