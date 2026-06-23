На Харьковщине разоблачили коллаборантку: возглавила предприятие

Задержание предательницы. Фото иллюстративное: Харьковская областная прокуратура

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

В Харьковской области женщина во время оккупации Вовчанской громады согласилась работать на российскую администрацию. Она возглавила незаконно созданное предприятие и руководила его работой. В настоящее время ей предъявлено подозрение в коллаборационистской деятельности. Предательнице грозит тюремное заключение.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Харьковской области.

Руководящая должность

Следователи установили, что в июне 2022 года 36-летняя женщина добровольно заняла должность начальника так называемого "Волчанского райавтодора", который работал в структуре созданной оккупантами администрации на территории Волчанской громады. По версии правоохранителей, она организовывала работу предприятия, контролировала выполнение задач сотрудниками, распоряжалась имуществом и обеспечивала деятельность учреждения на временно оккупированной территории.

Работа с оккупантами

Также женщина участвовала в совещаниях оккупационных властей и подписывала служебные документы. Речь идет о штатных расписаниях, заявках на финансирование и других документах, связанных с работой предприятия. Следствие считает, что своими действиями она способствовала работе незаконно созданного органа, действовавшего под контролем российской оккупационной администрации.

Что грозит

На основании собранных доказательств женщине сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины — коллаборационная деятельность. В случае доказательства вины ей грозит до десяти лет лишения свободы, а также запрет занимать определенные должности или заниматься отдельными видами деятельности на срок от десяти до пятнадцати лет.

Разоблачение предателей

Стоит отметить, что ранее суд вынес приговор еще одному коллаборационисту из Харьковской области. Речь идет о бывшем правоохранителе из Изюма, который во время оккупации добровольно перешел на сторону россиян и начал работать в незаконно созданной «народной милиции».

По данным прокуратуры, сначала мужчина занял должность оперативника в оккупационной полиции, а впоследствии получил повышение. После деоккупации его задержали. Суд признал его виновным в коллаборационистской деятельности и приговорил к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества и запретом на работу в правоохранительных органах.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харьковской области разоблачили предателя, который участвовал в боевых действиях на стороне российских оккупантов. Фигурант призывал уничтожать население Украины. Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры заочно сообщено о подозрении 29-летнему мужчине по фактам государственной измены, совершенной в условиях военного положения, и коллаборационистской деятельности.

Также Новини.LIVE сообщали, что супружеская пара агентов российского ГРУ под видом волонтеров шпионила в Харьковской области. Их приговорили к 15 годам лишения свободы . Чтобы замаскировать свою деятельность, супруги выдавали себя за волонтеров, занимающихся бездомными животными. Для убедительности "легенды" предатели устроили на собственном дворе импровизированный приют.