На Харьковщине ремонт дорог обернулся убытками на 1,5 миллиона

Задержание инженера. Фото: Харьковская областная прокуратура

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

В Харьковской области инженеру технического надзора было предъявлено подозрение в связи с нарушениями при ремонте дорог. Из-за ненадлежащего контроля община понесла убытки в размере почти 1,5 млн гривен. В то же время подозреваемый уже возместил убытки и перечислил средства на нужды ВСУ. Окончательную точку в деле поставит суд.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Детали дела

Правоохранители сообщили о подозрении инженеру технического надзора, который контролировал капитальный ремонт внутриквартальных проездов в поселке Донец Изюмского района. По данным следствия, в июне 2023 года местный отдел жилищно-коммунального хозяйства заключил договор с подрядной организацией на ремонт дорожного покрытия. Именно инженер должен был проверить качество и объемы выполненных работ, однако, как считают следователи, сделал это ненадлежащим образом.

Несоответствие стандартам

Экспертиза показала, что верхний слой асфальтобетона не соответствовал государственным стандартам. Нарушения выявили по показателям водонасыщения, плотности, прочности на сжатие, а также зернового состава смеси.

Несмотря на выявленные недостатки, инженер подписал документы о приемке работ. Из-за этого, по версии следствия, подрядчику излишне перечислили почти 1,5 млн гривен бюджетных средств.

Что грозит

Специалисту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины — служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия. По информации прокуратуры, подозреваемый признал свою халатность, искренне раскаялся и добровольно возместил общине причиненный ущерб в полном объеме. Кроме того, он перечислил 150 тысяч гривен на нужды Вооруженных сил Украины.

Новые подозрения

Отметим, что в Харькове правоохранители расследуют ещё одно дело, связанное с использованием бюджетных средств. По данным полиции, подозрения получили генеральный директор и главный бухгалтер одного из коммунальных предприятий, которое занималось модернизацией систем отопления в жилых домах.

Следствие считает, что в 2023 году бухгалтер перечислила подрядчику средства вопреки условиям договора на установку блочно-модульных тепловых пунктов. Из-за этого государству, по предварительным оценкам, был нанесен ущерб в размере более 600 тысяч гривен. Директору предприятия также сообщили о подозрении в служебной халатности из-за ненадлежащего контроля за финансовой и договорной дисциплиной. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщали Новини.LIVE, правоохранители разоблачили бывшего полицейского из Лозовой. Он предлагал оформить фиктивную инвалидность для отсрочки от мобилизации. "Услуга" стоила 10 тысяч долларов. Мужчину задержали и поместили под стражу.

Также Новини.LIVE писали, что в Харьковской области депутат районного совета и руководитель строительной фирмы присвоил коммунальное имущество. Во время полномасштабной войны он вывез дорогостоящее оборудование якобы для защиты от обстрелов, но к месту назначения оно так и не попало. Сумма ущерба, нанесенного общине, превышает 14,5 миллиона гривен. В настоящее время ведется досудебное расследование.