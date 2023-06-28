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В Харькове предприниматель подозревается в присвоении средств на ремонте разрушенного дома

28 июня 2023 14:37
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Харькове предприниматель подозревается в присвоении средств на ремонт разрушенного дома
Вручение подозрения предпринимателю. Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Новобаварской окружной прокуратурой г. Харькова сообщено о подозрении директору ООО по факту присвоения чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном в условиях военного положения, и по факту служебного подлога (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК) Украины). Мужчина за счет ремонта обогатился почти на 200 тысяч гривен.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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По данным следствия, в декабре прошлого года между Департаментом капитального строительства ХОВА и предприятием заключен договор капитального ремонта многоквартирного жилого дома в пгт Золочев Богодуховского района. Указанный дом пострадал в прошлом году в результате вражеских обстрелов.

"Однако директор ООО решил присвоить бюджетные средства. Для достижения своей преступной цели подрядчик обеспечил выполнение указанных работ с значительно уменьшенными объемами, чем те, что были указаны в официальных документах. После этого он предоставил заказчику поддельные акты, информация в которых не соответствовала действительности", — рассказывают в прокуратуре.

"В карман" директора ООО поступило почти 200 тысяч гривен за работы, которые фактически по жилому дому выполнено не было.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним, что сельскому голове из Харьковской области сообщили о подозрении из-за недостроенной амбулатории. Чиновник нанес почти 1,2 млн грн ущерба госбюджету.

Также мы рассказывали, что в Харьковской области подрядчик присвоил деньги, которые предоставили на ремонт дороги.

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