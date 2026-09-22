Ситуация в Харьковской области: что изменилось на фронте этой осенью

Военные на фронте. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

В Харьковской области российские войска последние четыре месяца не меняют тактику в зоне ответственности 58-й бригады. Основная активность сосредоточена на использовании дронов и попытках проникнуть на позиции небольшими группами. Часть таких военных не выживает даже суток, а другие попадают на позиции уже ранеными и оказываются в критическом состоянии.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал Павел Николаенко, заместитель командира 2-го мотопехотного батальона 58-й ОМПБр по психологической поддержке личного состава.

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Война дронов

Заместитель командира 2-го мотопехотного батальона 58-й ОМПБр по психологической поддержке личного состава Павел Николаенко отметил, что в течение последних четырёх месяцев существенных изменений в зоне ответственности подразделения не наблюдалось. По его словам, российские военные не проводят активных наступательных действий, а пытаются небольшими группами проникать на украинские позиции и закрепиться там.

"В течение последних четырех месяцев, ну именно в нашей зоне ответственности, особых изменений нет. У нас идет, скажем так, война дронов. У нас враг не предпринимает никаких наступательных действий, но он проникает на нашу территорию", — рассказал Павел Николаенко.

Он добавил, что положение российских военных после таких попыток остается сложным. Часть из них не удерживается на позициях дольше суток, а те, кто выживает, могут быть ранены.

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"Они пытаются просто зайти, занять какие-то позиции, там удержаться. И большая часть из них не выдерживает больше суток, а те, кто заходит, находятся в очень критической ситуации. Точнее, они выживают там, потому что они еще ранены", — отметил военный.

Ситуация на фронте

В районе Волчанска активность россиян снижается. В то же время она растет на соседнем Великобурлукском направлении. Военный пояснил, что ситуация на разных участках фронта различается. По словам Николаенко, 58-я бригада отвечает за значительный участок фронта в Харьковской области, однако подробно говорить о ситуации возле Волчанска он не стал.

"Вообще, у нашей бригады большой участок фронта по всей Харьковской области. Я могу более подробно рассказать вам о зоне ответственности именно 2-го мотопехотного батальона. Ситуация по всей линии фронта разная", — отметил Николаенко.

Он уточнил, что на одних участках российские войска пытаются наступать, а на других — лишь небольшими группами проникать на позиции.

"Где-то они наступают, где-то просто проникают. О Волчанске я не смогу рассказать вам много подробностей", — сказал заместитель командира 2-го мотопехотного батальона 58-й ОМПБр по психологической поддержке личного состава.

Нехватка личного состава

Отдельно Павел Николаенко рассказал о пополнении подразделений. По его словам, нехватка личного состава остается одной из проблем украинской армии, в частности не хватает молодых и мотивированных военных. Он связывает это также со спецификой современных боевых действий, где значительную роль играют беспилотники. В то же время для работы с ними нужны люди, которые могут управлять техникой и выполнять соответствующие задачи.

"Это проблемный вопрос сейчас в Вооруженных силах Украины. Речь идет о личном составе. Потому что его количество недостаточно. И особенно молодого, мотивированного", — заявил военный.

Николаенко подчеркнул, что наличие необходимой техники само по себе не решает проблему, ведь для ее использования нужны подготовленные военные.

"Сейчас идет война дронов, поэтому нужны молодые, мотивированные, активные ребята, которых нет. Потому что точку взлета можно обеспечить и дронами, и чем угодно. А за пульт кого-нибудь не посадишь. Это на сегодняшний день проблема", — подытожил Павел Николаенко.

Как сообщали Новини.LIVE, войска РФ продолжают штурмы на направлении Боровой в Харьковской области, но за летнюю кампанию не смогли существенно продвинуться. Оккупанты изменили тактику и теперь пытаются обходить украинские позиции и накапливать силы в тылу. Украинские военные противодействуют этим попыткам, однако интенсивность атак остается высокой.

Также Новини.LIVE писали, что украинские военные провели операцию по зачистке лесного участка на Купянском направлении в Харьковской области. Вероятно, эти действия были связаны с созданием более благоприятных условий для противодействия российским ударным беспилотникам в этом районе. В пятницу, 30 августа, 2-й Хартийский корпус сообщил, что украинские военные взяли под контроль два квадратных километра лесистой местности к юго-западу от Западного.