ISW: Сили оборони зачистили 2 кв. км лісу на Купʼянському напрямку

Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові провели операцію з зачистки лісової ділянки на Купʼянському напрямку в Харківській області. Ймовірно, ці дії були пов’язані зі створенням сприятливіших умов для протидії російським ударним безпілотникам у цьому районі. У пʼятницю, 30 серпня, 2-й Хартійський корпус повідомив, що українські військові взяли під контроль два квадратних кілометри лісистої місцевості на південний захід від Західного. Також Сили оборони продовжують просуватися на захід від Дворічної.

Про це йдеться у звіті ISW, передає Новини.LIVE.

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Ситуація на Купʼянському напрямку

2-й Хартійський корпус оприлюднив кадри, на яких зафіксовано щонайменше 15-20 українських військових, що рухаються до лісової ділянки.

"На відео видно, що українські війська вільно діяли у відкритому полі, що свідчить про те, що українські війська, ймовірно, успішно придушили російські безпілотники в цьому районі заздалегідь, так що російські війська не змогли відбити наступ", — зазначають аналітики.

Раніше Сили оборони України взяли під контроль близько 7,5 квадратного кілометра лісосмуг на південний захід від Дворічної, а також просунулися в північній частині Західного.

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Крім того, нещодавно українські воїни завдали ударів по скупченню окупантів, безпілотних наземних транспортних засобах, радарах, РЕБ, антенах звʼязку та ударних дронах на Купʼянському напрямку.

"Раніше ISW зазначала, що як українські, так і російські війська намагаються відновити тактичний маневр на полі бою з 2025 року. Нещодавні контратаки України, зокрема на Куп'янському напрямку, та придушення російських оборонних споруд, що базуються на безпілотниках, ймовірно, є частиною таких зусиль", — йдеться у звіті.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на 3-тю бригаду оперативного призначення "Спартан" імені полковника Петра Болбочана Національної гвардії України, двоє 19-річних російських окупантів, які виконували завдання з дронами, здалися в полон українським нацгвардійцям на Харківському напрямку. Вони приєдналися до російської армії за контрактом у травні цього року.

Раніше начальник Департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міської ради Богдан Гладкий розповідав, що у Харкові активно встановлюють системи радіоелектронної боротьби для протидії російським FPV-дронам. Паралельно розгортають засоби захисту від безпілотників з оптоволоконним керуванням.