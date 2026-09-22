Ситуація на Харківщині: що змінилося на фронті восени

Військові на фронті. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

На Харківщині російські війська останні чотири місяці не змінюють тактику у зоні відповідальності 58-ї бригади. Основна активність зосереджена на дронах і спробах малими групами проникати на позиції. Частина таких військових не виживає навіть доби, а інші заходять уже пораненими та опиняються у критичному становищі.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів Павло Ніколаєнко, заступник командира 2 мотопіхотного батальйону 58 ОМПБр з психологічної підтримки персоналу.

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Війна дронів

Заступник командира 2-го мотопіхотного батальйону 58-ї ОМПБр із психологічної підтримки персоналу Павло Ніколаєнко зазначив, що протягом останніх чотирьох місяців суттєвих змін у зоні відповідальності підрозділу не помітили. За його словами, російські військові не проводять активних наступальних дій, натомість намагаються невеликими групами проникати на українські позиції та закріпитися там.

"Протягом останніх чотирьох місяців, ну це саме в нашій зоні відповідальності, особливо змін ніяких немає. У нас так іде, скажімо так, війна дронів. У нас ворог ніяких таких наступальних дій не робить, але він інфільтрується", — розповів Павло Ніколаєнко.

Він додав, що становище російських військових після таких спроб залишається складним. Частина з них не проживає на позиціях більше доби, а ті, хто виживає, можуть бути пораненими.

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"Вони намагаються просто зайти, зайняти якісь позиції, там сидіти. І більша частина з них не живе більше однієї доби, а ті, що заходять, то вони в дуже критичній ситуації. Точніше, вони виживають там, тому що вони ще поранені", — зауважив військовий.

Ситуація на фронті

У районі Вовчанська знижується активність росіян. Водночасть вона зростає на сусідньому Великобурлуцькому напрямку. Військовий пояснив, що ситуація на різних ділянках фронту відрізняється. За словами Ніколаєнка, 58-ма бригада відповідає за значну ділянку фронту в Харківській області, однак детально говорити про ситуацію біля Вовчанська він не став.

"Взагалі, в нашій бригаді велика ділянка фронту по всій Харківській області. Я вам більш подробно можу розказати за зону відповідальності саме 2-го мотопіхотного батальйона. Ситуація по всій лінії фронту різна", — зауважив Ніколаєнко.

Він уточнив, що на одних ділянках російські війська намагаються наступати, а на інших — лише невеликими групами проникати на позиції.

"Десь наступальні, десь вони інфільтруються просто. Про Вовчанськ багато вам подробностей не зможу вам розказати", — сказав заступник командира 2 мотопіхотного батальйону 58 ОМПБр з психологічної підтримки персоналу.

Брак особового складу

Окремо Павло Ніколаєнко розповів про поповнення підрозділів. За його словами, нестача особового складу залишається однією з проблем українського війська, зокрема бракує молодих і мотивованих військових. Він пов'язує це також зі специфікою сучасних бойових дій, де значну роль відіграють безпілотники. Водночас для роботи з ними потрібні люди, які можуть керувати технікою та виконувати відповідні завдання.

"Це проблемне питання зараз у Збройних силах України. Це особовий склад. Тому що його недостатня кількість. І особливо молодого, мотивованого", — заявив військовий.

Ніколаєнко наголосив, що наявність необхідної техніки сама по собі не вирішує проблему, адже для її використання потрібні підготовлені військові.

"Зараз іде війна дронів, то потрібні молоді, мотивовані, активні хлопці, яких немає. Тому що точку злету можна забезпечити і дронами, і всім, що захочеш. А за пульт кого-небудь не посадиш. Це на сьогоднішній день проблемне", — підсумував Павло Ніколаєнко.

Як повідомляли Новини.LIVE, війська РФ продовжують штурми на напрямку Борової на Харківщині, але за літню кампанію не змогли суттєво просунутися. Окупанти змінили тактику й тепер намагаються обходити українські позиції та накопичуватися в тилу. Українські військові протидіють цим спробам, однак інтенсивність атак залишається високою.

Також Новини.LIVE писали, що українські військові провели операцію з зачистки лісової ділянки на Купʼянському напрямку в Харківській області. Ймовірно, ці дії були пов’язані зі створенням сприятливіших умов для протидії російським ударним безпілотникам у цьому районі. У пʼятницю, 30 серпня, 2-й Хартійський корпус повідомив, що українські військові взяли під контроль два квадратних кілометри лісистої місцевості на південний захід від Західного.