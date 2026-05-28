На Харьковщине россияне завербовали 16-летнего школьника

Задержание подростка на Харьковщине. Фото: Слуюба безопасности Украины

Российские спецслужбы продолжают вербовать украинских подростков через Telegram, обещая им быстрые деньги за простые задания. Чаще всего детей и молодежь используют для сбора информации об украинских военных и критической инфраструктуре. На Харьковщине СБУ разоблачила еще одного несовершеннолетнего агента РФ, который помогал врагу готовить удары по региону. Юношу задержали во время сбора данных о технике Сил обороны.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Помощь врагу

По данным СБУ, задержанным оказался 16-летний ученик местной школы. Следствие установило, что российские спецслужбы завербовали его через Telegram-каналы, где парень искал возможность быстрого заработка. После вербовки подросток получил задание находить позиции украинской противовоздушной обороны в Чугуевском и Лозовском районах Харьковской области. Его интересовали зенитно-ракетные комплексы и радиолокационные станции, по которым оккупанты планировали нанести новые удары.

Как собирал информацию

Для сбора информации школьник передвигался по местности на мопеде. Он фотографировал и снимал на видео украинские военные объекты, а затем обозначал их координаты на Google-картах. Если доступа к нужной локации не было, парень посылал куратору голосовые сообщения с подробным описанием местности.

В СБУ также сообщили, что для конспирации агент использовал кодовые слова во время общения с представителем российских спецслужб. Следующей его задачей должна была стать установка скрытой телефонной камеры возле трассы, чтобы враг мог отслеживать движение украинской военной техники в направлении фронта.

Что грозит

Правоохранители задержали подростка "на горячем", когда он фотографировал технику Сил обороны. Во время обыска у него изъяли смартфон с доказательствами сотрудничества с врагом. Парню уже сообщили о подозрении по статье о государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Сейчас несовершеннолетний находится под стражей без права внесения залога. Ему сообщили о подозрении по статье о государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Если вину парня докажут в суде, ему может грозить пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Задержание предателей

Еще один подобный случай недавно разоблачили на Харьковщине. Там правоохранители задержали мужчину, который работал на российские спецслужбы вместе со своей женой. По данным СБУ, супруги собирали информацию об украинских военных, маршрутах передвижения техники и местах базирования Сил обороны. Сначала к сотрудничеству с врагом привлекли женщину, а впоследствии к сбору данных подключили и ее мужа.

Следствие установило, что мужчина фотографировал позиции украинских военных в Харькове и области, передвигаясь общественным транспортом. Полученные координаты он обозначал на цифровых картах и передавал российскому куратору через мессенджеры. После задержания у него изъяли телефон и ноутбук с доказательствами работы на врага. Сейчас мужчина находится под стражей, а за государственную измену ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове суд вынес приговор мужчине, который через Telegram передавал информацию о расположении украинских военных и блокпостов. За распространение данных о ВСУ он получил пять лет лишения свободы.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове в суд передали дело 17-летнего парня, которого подозревают в поджогах военного автомобиля и локомотива. По данным следствия, он действовал по указаниям через Telegram и выполнял задания под контролем так называемого куратора.