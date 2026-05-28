На Харківщині росіяни завербували 16-річного школяра

Затримання підлітка на Харківщині. Фото: Слуюба безпеки України

Російські спецслужби продовжують вербувати українських підлітків через Telegram, обіцяючи їм швидкі гроші за прості завдання. Найчастіше дітей та молодь використовують для збору інформації про українських військових і критичну інфраструктуру. На Харківщині СБУ викрила ще одного неповнолітнього агента РФ, який допомагав ворогу готувати удари по регіону. Юнака затримали під час збору даних про техніку Сил оборони.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Службу безпеки України.

Допомога ворогу

За даними СБУ, затриманим виявився 16-річний учень місцевої школи. Слідство встановило, що російські спецслужби завербували його через Telegram-канали, де хлопець шукав можливість швидкого заробітку. Після вербування підліток отримав завдання знаходити позиції української протиповітряної оборони у Чугуївському та Лозівському районах Харківської області. Його цікавили зенітно-ракетні комплекси та радіолокаційні станції, по яких окупанти планували завдати нових ударів.

Як збирав інформацію

Для збору інформації школяр пересувався місцевістю на мопеді. Він фотографував та знімав на відео українські військові об’єкти, а потім позначав їхні координати на Google-картах. Якщо доступу до потрібної локації не було, хлопець надсилав куратору голосові повідомлення з детальним описом місцевості.

У СБУ також повідомили, що для конспірації агент використовував кодові слова під час спілкування з представником російських спецслужб. Наступним його завданням мало стати встановлення прихованої телефонної камери біля траси, щоб ворог міг відстежувати рух української військової техніки у напрямку фронту.

Що загрожує

Правоохоронці затримали підлітка "на гарячому", коли він фотографував техніку Сил оборони. Під час обшуку у нього вилучили смартфон із доказами співпраці з ворогом. Хлопцю вже повідомили про підозру за статтею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Наразі неповнолітній перебуває під вартою без права внесення застави. Йому повідомили про підозру за статтею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Якщо провину хлопця доведуть у суді, йому може загрожувати довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Затримання зрадників

Ще один подібний випадок нещодавно викрили на Харківщині. Там правоохоронці затримали чоловіка, який працював на російські спецслужби разом зі своєю дружиною. За даними СБУ, подружжя збирало інформацію про українських військових, маршрути пересування техніки та місця базування Сил оборони. Спочатку до співпраці з ворогом залучили жінку, а згодом до збору даних підключили і її чоловіка.

Слідство встановило, що чоловік фотографував позиції українських військових у Харкові та області, пересуваючись громадським транспортом. Отримані координати він позначав на цифрових картах і передавав російському куратору через месенджери. Після затримання у нього вилучили телефон та ноутбук із доказами роботи на ворога. Наразі чоловік перебуває під вартою, а за державну зраду йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові суд виніс вирок чоловіку, який через Telegram передавав інформацію про розташування українських військових та блокпостів. За поширення даних про ЗСУ він отримав п’ять років позбавлення волі.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові до суду передали справу 17-річного хлопця, якого підозрюють у підпалах військового автомобіля та локомотива. За даними слідства, він діяв за вказівками через Telegram і виконував завдання під контролем так званого куратора.