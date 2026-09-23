Взрывчатка в Харьковской области: мужчина пострадал в лесу

Трактор, подорвавшийся на мине. Фото иллюстративное: ГСЧС Харьковской области

Взрывоопасные предметы на территориях, где велись боевые действия, по-прежнему представляют смертельную угрозу для людей. Из-за наезда на такие опасные предметы уже неоднократно происходили трагедии. На этот раз в Харьковской области пострадал мужчина, который работал на тракторе в лесу. Опасный предмет взорвался прямо во время движения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС Харьковской области.

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Наезд на взрывчатку

Инцидент произошел 23 сентября в Изюмском районе Харьковской области, за пределами Балаклеи. Мужчина ехал на тракторе в лесу, когда наехал на неизвестный взрывоопасный предмет. В результате взрыва мужчина пострадал.

Рекомендации жителям

ГСЧС призывает людей не посещать леса, поля и другие территории, где велись боевые действия, поскольку там могут оставаться опасные предметы. Если вы заметили подозрительный предмет, нельзя приближаться к нему или прикасаться. О находке нужно сообщить спасателям по номеру 101 или 112.

Взрывоопасность в Харьковской области

В ГСЧС подчеркивают, что взрывоопасный предмет может быть незаметным, но представлять смертельную угрозу. Поэтому во время пребывания на потенциально опасных территориях важно не игнорировать риск и не приближаться к подозрительным находкам.

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Разминирование территорий

В течение недели в Харьковской области саперы ГСЧС уничтожили 395 вражеских боеприпасов. К разминированию территорий были привлечены 39 пиротехнических расчетов.

С начала полномасштабного вторжения на территории области саперы уже уничтожили 149 279 взрывоопасных предметов. Минная угроза в Харьковской области остается высокой, поэтому спасатели призывают к осторожности.

Как сообщали Новини.LIVE, в Прудянке 19-летний парень подорвался на мине, которую россияне дистанционно разбросали с помощью дронов. Он ехал по поселку на велосипеде и наехал на взрывоопасный предмет. Несмотря на ранения, парень самостоятельно добрался до больницы.

Также Новини.LIVE сообщали, что российские войска вновь атаковали Изюм Харьковской области управляемыми авиабомбами. Было нанесено четыре удара по жилому сектору. В результате обстрела вспыхнули пожары, повреждены дома и хозяйственные постройки. Известно о восьми пострадавших, среди них есть ребенок. На местах ударов работали подразделения ГСЧС.