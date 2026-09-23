Вибухівка на Харківщині: чоловік постраждав у лісі

Трактор, який підірвався на міні. Фото ілюстративне: ДСНС Харківщини

Вибухонебезпечні предмети на територіях, де тривали бойові дії, й надалі становлять смертельну загрозу для людей. Через наїзд на таку небезпеку вже неодноразово ставалися трагедії. Цього разу на Харківщині постраждав чоловік, який працював на тракторі в лісі. Небезпечний предмет вибухнув просто під час руху.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ДСНС Харківщини.

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Наїзд на вибухівку

Подія сталася 23 вересня в Ізюмському районі Харківської області, за межами Балаклії. Чоловік їхав на тракторі в лісі, коли наїхав на невідомий вибухонебезпечний предмет. Унаслідок вибуху чоловік постраждав.

Поради жителям

ДСНС закликає людей не відвідувати ліси, поля та інші території, де тривали бойові дії, оскільки там можуть залишатися небезпечні предмети. Якщо ви помітили підозрілий предмет, не можна наближатися до нього чи торкатися. Про знахідку потрібно повідомити рятувальників за номером 101 або 112.

Вибухонебезпека на Харківщині

У ДСНС наголошують, що вибухонебезпечний предмет може бути непомітним, але становити смертельну загрозу. Тому під час перебування на потенційно небезпечних територіях важливо не ігнорувати ризик та не наближатися до підозрілих знахідок.

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Розмінування територій

Протягом тижня на Харківщині сапери ДСНС знищили 395 ворожих боєприпасів. До розмінування територій залучили 39 піротехнічних розрахунків.

Від початку повномасштабного вторгнення на території області сапери вже знищили 149 279 вибухонебезпечних предметів. Мінна загроза на Харківщині залишається високою, тому рятувальники закликають бути обережними.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Прудянці 19-річний хлопець підірвався на міні, яку росіяни дистанційно розкидали за допомогою дронів. Він їхав селищем на велосипеді та наїхав на вибухонебезпечний предмет. Попри поранення, хлопець самостійно дістався лікарні.

Також Новини.LIVE писали, що російські війська знову атакували Ізюм Харківської області керованими авіабомбами. Було чотири удари по житловому сектору. Через обстріл спалахнули пожежі, пошкоджені будинки та господарчі споруди. Відомо про вісьмох постраждалих, серед них є дитина. На місцях ударів працювали підрозділи ДСНС.