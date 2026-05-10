На Харьковщине второй день подряд не меняются цены на топливо
В Харькове и области 10 мая цены на топливо остались без изменений по сравнению с предыдущими сутками. Стоимость бензина, дизеля и автогаза на заправках региона второй день подряд держится на стабильном уровне.
Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сайт Авториа.
Стоимость топлива в Харькове 10 мая
Средняя цена бензина А-95 премиум составляет 77,14 грн за литр. Обычный А-95 продают в среднем по 72,08 грн/л, а бензин А-92 — по 66,52 грн/л.
Дизельное топливо стоит в среднем 88,06 грн за литр, а автомобильный газ — 48,09 грн/л. По данным мониторинга, ни один из показателей за сутки не изменился.
Цены на топливо на АЗС Харьковщины 10 мая
Самое дорогое топливо традиционно продают крупные сети премиум-сегмента.
ОKKO
- А-95+ — 80,90 грн
- А-95 — 77,90 грн
- ДТ — 89,90 грн
- Газ — 49,90 грн
WOG
- А-95+ — 80,90 грн
- А-95 — 77,90 грн
- ДТ — 89,90 грн
- Газ — 49,90 грн
UPG
- А-95+ — 76,90 грн
- А-95 — 74,90 грн
- ДТ — 86,90 грн
- Газ — 47,90 грн
БРСМ-Нафта
- А-95 — 69,48 грн
- ДТ — 86,79 грн
- Газ — 47,49 грн
AMIC
- А-95 — 70,98 грн
- ДТ — 87,98 грн
SUN OIL
- А-95 — 68,98 грн
- А-92 — 65,48 грн
- ДТ — 86,08 грн
- Газ — 47,09 грн
SOCAR
- А-95+ — 79,90 грн
- А-95 — 76,90 грн
- ДТ — 90,90 грн
- Газ — 49,97 грн
Marshal
- А-95+ — 73,98 грн
- А-95 — 70,98 грн
- ДТ — 86,98 грн
- Газ — 47,49 грн
U.GO
- А-95 — 69,90 грн
- А-92 — 65,90 грн
- ДТ — 86,90 грн
- Газ — 47,90 грн
Ovis
- А-95+ — 77,48 грн
- А-95 — 74,48 грн
- А-92 — 70,48 грн
- ДТ — 89,90 грн
- Газ — 47,49 грн
Rodnik
- А-95 — 70,98 грн
- ДТ — 87,98 грн
- Газ — 47,49 грн
Изменилась ли стоимость за сутки
Отметим, что цены за последние сутки фактически не изменились. По сравнению с 9 мая стоимость бензина, дизеля и автогаза в Харькове осталась стабильной — колебания или отсутствуют, или минимальные в пределах нескольких копеек, что для рынка топлива считается без изменений. Впрочем, реальная стоимость на АЗС может отличаться от среднестатистической в зависимости от маркетинговой политики отдельных сетей.
