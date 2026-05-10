На Харьковщине второй день подряд не меняются цены на топливо

Заправка автомобиля на АЗС. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харькове и области 10 мая цены на топливо остались без изменений по сравнению с предыдущими сутками. Стоимость бензина, дизеля и автогаза на заправках региона второй день подряд держится на стабильном уровне.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сайт Авториа.

Стоимость топлива в Харькове 10 мая

Средняя цена бензина А-95 премиум составляет 77,14 грн за литр. Обычный А-95 продают в среднем по 72,08 грн/л, а бензин А-92 — по 66,52 грн/л.

Дизельное топливо стоит в среднем 88,06 грн за литр, а автомобильный газ — 48,09 грн/л. По данным мониторинга, ни один из показателей за сутки не изменился.

Цены на топливо на АЗС Харьковщины 10 мая

Самое дорогое топливо традиционно продают крупные сети премиум-сегмента.

Читайте также:

ОKKO

А-95+ — 80,90 грн

А-95 — 77,90 грн

ДТ — 89,90 грн

Газ — 49,90 грн

WOG

А-95+ — 80,90 грн

А-95 — 77,90 грн

ДТ — 89,90 грн

Газ — 49,90 грн

UPG

А-95+ — 76,90 грн

А-95 — 74,90 грн

ДТ — 86,90 грн

Газ — 47,90 грн

БРСМ-Нафта

А-95 — 69,48 грн

ДТ — 86,79 грн

Газ — 47,49 грн

AMIC

А-95 — 70,98 грн

ДТ — 87,98 грн

SUN OIL

А-95 — 68,98 грн

А-92 — 65,48 грн

ДТ — 86,08 грн

Газ — 47,09 грн

SOCAR

А-95+ — 79,90 грн

А-95 — 76,90 грн

ДТ — 90,90 грн

Газ — 49,97 грн

Marshal

А-95+ — 73,98 грн

А-95 — 70,98 грн

ДТ — 86,98 грн

Газ — 47,49 грн

U.GO

А-95 — 69,90 грн

А-92 — 65,90 грн

ДТ — 86,90 грн

Газ — 47,90 грн

Ovis

А-95+ — 77,48 грн

А-95 — 74,48 грн

А-92 — 70,48 грн

ДТ — 89,90 грн

Газ — 47,49 грн

Rodnik

А-95 — 70,98 грн

ДТ — 87,98 грн

Газ — 47,49 грн

Изменилась ли стоимость за сутки

Отметим, что цены за последние сутки фактически не изменились. По сравнению с 9 мая стоимость бензина, дизеля и автогаза в Харькове осталась стабильной — колебания или отсутствуют, или минимальные в пределах нескольких копеек, что для рынка топлива считается без изменений. Впрочем, реальная стоимость на АЗС может отличаться от среднестатистической в зависимости от маркетинговой политики отдельных сетей.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов в эксклюзивном комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец сообщил, что бесплатный проезд в Харькове отменять пока не будут. Мэр Харькова отметил, что это способ поддержать жителей в сложное время. Ведь многие люди потеряли часть доходов или работу из-за войны. Поэтому город пытается уменьшить финансовую нагрузку хотя бы в транспорте.

Также Новини.LIVE писали, что из-за ремонтных работ в Харькове 10 мая временно изменится работа общественного транспорта. Часть трамваев не будет курсировать, а один из троллейбусных маршрутов изменит схему движения.