Харьков На Харьковщине второй день подряд не меняются цены на топливо

Дата публикации 10 мая 2026 13:30
Заправка автомобиля на АЗС. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харькове и области 10 мая цены на топливо остались без изменений по сравнению с предыдущими сутками. Стоимость бензина, дизеля и автогаза на заправках региона второй день подряд держится на стабильном уровне.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сайт Авториа.

Стоимость топлива в Харькове 10 мая

Средняя цена бензина А-95 премиум составляет 77,14 грн за литр. Обычный А-95 продают в среднем по 72,08 грн/л, а бензин А-92 — по 66,52 грн/л.

Дизельное топливо стоит в среднем 88,06 грн за литр, а автомобильный газ — 48,09 грн/л. По данным мониторинга, ни один из показателей за сутки не изменился.

Цены на топливо на АЗС Харьковщины 10 мая

Самое дорогое топливо традиционно продают крупные сети премиум-сегмента.

Читайте также:

ОKKO

  • А-95+ — 80,90 грн
  • А-95 — 77,90 грн
  • ДТ — 89,90 грн
  • Газ — 49,90 грн

WOG

  • А-95+ — 80,90 грн
  • А-95 — 77,90 грн
  • ДТ — 89,90 грн
  • Газ — 49,90 грн

UPG

  • А-95+ — 76,90 грн
  • А-95 — 74,90 грн
  • ДТ — 86,90 грн
  • Газ — 47,90 грн

БРСМ-Нафта

  • А-95 — 69,48 грн
  • ДТ — 86,79 грн
  • Газ — 47,49 грн

AMIC

  • А-95 — 70,98 грн
  • ДТ — 87,98 грн

SUN OIL

  • А-95 — 68,98 грн
  • А-92 — 65,48 грн
  • ДТ — 86,08 грн
  • Газ — 47,09 грн

SOCAR

  • А-95+ — 79,90 грн
  • А-95 — 76,90 грн
  • ДТ — 90,90 грн
  • Газ — 49,97 грн

Marshal

  • А-95+ — 73,98 грн
  • А-95 — 70,98 грн
  • ДТ — 86,98 грн
  • Газ — 47,49 грн

U.GO

  • А-95 — 69,90 грн
  • А-92 — 65,90 грн
  • ДТ — 86,90 грн
  • Газ — 47,90 грн

Ovis

  • А-95+ — 77,48 грн
  • А-95 — 74,48 грн
  • А-92 — 70,48 грн
  • ДТ — 89,90 грн
  • Газ — 47,49 грн

Rodnik

  • А-95 — 70,98 грн
  • ДТ — 87,98 грн
  • Газ — 47,49 грн

Изменилась ли стоимость за сутки

Отметим, что цены за последние сутки фактически не изменились. По сравнению с 9 мая стоимость бензина, дизеля и автогаза в Харькове осталась стабильной — колебания или отсутствуют, или минимальные в пределах нескольких копеек, что для рынка топлива считается без изменений. Впрочем, реальная стоимость на АЗС может отличаться от среднестатистической в зависимости от маркетинговой политики отдельных сетей.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов в эксклюзивном комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец сообщил, что бесплатный проезд в Харькове отменять пока не будут. Мэр Харькова отметил, что это способ поддержать жителей в сложное время. Ведь многие люди потеряли часть доходов или работу из-за войны. Поэтому город пытается уменьшить финансовую нагрузку хотя бы в транспорте.

Также Новини.LIVE писали, что из-за ремонтных работ в Харькове 10 мая временно изменится работа общественного транспорта. Часть трамваев не будет курсировать, а один из троллейбусных маршрутов изменит схему движения.

цены на газ бензин Новости Харькова Цены на топливо дизель
Лилия Швец - Редактор ленты новостей
Автор:
Лилия Швец
