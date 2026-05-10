На Харківщині другий день поспіль не змінюються ціни на пальне
У Харкові та області 10 травня ціни на пальне залишилися без змін порівняно з попередньою добою. Вартість бензину, дизеля та автогазу на заправках регіону другий день поспіль тримається на стабільному рівні.
Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на сайт Авторіа.
Вартість пального у Харкові 10 травня
Середня ціна бензину А-95 преміум становить 77,14 грн за літр. Звичайний А-95 продають у середньому по 72,08 грн/л, а бензин А-92 — по 66,52 грн/л.
Дизельне пальне коштує в середньому 88,06 грн за літр, а автомобільний газ — 48,09 грн/л. За даними моніторингу, жоден із показників за добу не змінився.
Ціни на пальне на АЗС Харківщини 10 травня
Найдорожче пальне традиційно продають великі мережі преміум-сегмента.
ОKKO
- А-95+ — 80,90 грн
- А-95 — 77,90 грн
- ДП — 89,90 грн
- Газ — 49,90 грн
WOG
- А-95+ — 80,90 грн
- А-95 — 77,90 грн
- ДП — 89,90 грн
- Газ — 49,90 грн
UPG
- А-95+ — 76,90 грн
- А-95 — 74,90 грн
- ДП — 86,90 грн
- Газ — 47,90 грн
БРСМ-Нафта
- А-95 — 69,48 грн
- ДП — 86,79 грн
- Газ — 47,49 грн
AMIC
- А-95 — 70,98 грн
- ДП — 87,98 грн
SUN OIL
- А-95 — 68,98 грн
- А-92 — 65,48 грн
- ДП — 86,08 грн
- Газ — 47,09 грн
SOCAR
- А-95+ — 79,90 грн
- А-95 — 76,90 грн
- ДП — 90,90 грн
- Газ — 49,97 грн
Marshal
- А-95+ — 73,98 грн
- А-95 — 70,98 грн
- ДП — 86,98 грн
- Газ — 47,49 грн
U.GO
- А-95 — 69,90 грн
- А-92 — 65,90 грн
- ДП — 86,90 грн
- Газ — 47,90 грн
Ovis
- А-95+ — 77,48 грн
- А-95 — 74,48 грн
- А-92 — 70,48 грн
- ДП — 89,90 грн
- Газ — 47,49 грн
Rodnik
- А-95 — 70,98 грн
- ДП — 87,98 грн
- Газ — 47,49 грн
Чи змінилась вартість за добу
Зазначимо, що ціни за останню добу фактично не змінилися. У порівнянні з 9 травня вартість бензину, дизеля та автогазу в Харкові залишилася стабільною — коливання або відсутні, або мінімальні в межах кількох копійок, що для ринку пального вважається без змін. Втім, реальна вартість на АЗС може відрізнятися від середньостатистичної залежно від маркетингової політики окремих мереж.
