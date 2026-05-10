На Харківщині другий день поспіль не змінюються ціни на пальне

Заправка автомобіля на АЗС. Фото ілюстративне

У Харкові та області 10 травня ціни на пальне залишилися без змін порівняно з попередньою добою. Вартість бензину, дизеля та автогазу на заправках регіону другий день поспіль тримається на стабільному рівні.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на сайт Авторіа.

Вартість пального у Харкові 10 травня

Середня ціна бензину А-95 преміум становить 77,14 грн за літр. Звичайний А-95 продають у середньому по 72,08 грн/л, а бензин А-92 — по 66,52 грн/л.

Дизельне пальне коштує в середньому 88,06 грн за літр, а автомобільний газ — 48,09 грн/л. За даними моніторингу, жоден із показників за добу не змінився.

Ціни на пальне на АЗС Харківщини 10 травня

Найдорожче пальне традиційно продають великі мережі преміум-сегмента.

ОKKO

А-95+ — 80,90 грн

А-95 — 77,90 грн

ДП — 89,90 грн

Газ — 49,90 грн

WOG

А-95+ — 80,90 грн

А-95 — 77,90 грн

ДП — 89,90 грн

Газ — 49,90 грн

UPG

А-95+ — 76,90 грн

А-95 — 74,90 грн

ДП — 86,90 грн

Газ — 47,90 грн

БРСМ-Нафта

А-95 — 69,48 грн

ДП — 86,79 грн

Газ — 47,49 грн

AMIC

А-95 — 70,98 грн

ДП — 87,98 грн

SUN OIL

А-95 — 68,98 грн

А-92 — 65,48 грн

ДП — 86,08 грн

Газ — 47,09 грн

SOCAR

А-95+ — 79,90 грн

А-95 — 76,90 грн

ДП — 90,90 грн

Газ — 49,97 грн

Marshal

А-95+ — 73,98 грн

А-95 — 70,98 грн

ДП — 86,98 грн

Газ — 47,49 грн

U.GO

А-95 — 69,90 грн

А-92 — 65,90 грн

ДП — 86,90 грн

Газ — 47,90 грн

Ovis

А-95+ — 77,48 грн

А-95 — 74,48 грн

А-92 — 70,48 грн

ДП — 89,90 грн

Газ — 47,49 грн

Rodnik

А-95 — 70,98 грн

ДП — 87,98 грн

Газ — 47,49 грн

Чи змінилась вартість за добу

Зазначимо, що ціни за останню добу фактично не змінилися. У порівнянні з 9 травня вартість бензину, дизеля та автогазу в Харкові залишилася стабільною — коливання або відсутні, або мінімальні в межах кількох копійок, що для ринку пального вважається без змін. Втім, реальна вартість на АЗС може відрізнятися від середньостатистичної залежно від маркетингової політики окремих мереж.

Раніше мер Харкова Ігор Терехов в ексклюзивному коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець повідомив, що безкоштовний проїзд у Харкові скасовувати поки що не будуть. Мер Харкова наголосив, що це спосіб підтримати мешканців у складний час. Адже багато людей втратили частину доходів або роботу через війну. Тому місто намагається зменшити фінансове навантаження хоча б у транспорті.

Також Новини.LIVE писали, що через ремонтні роботи у Харкові 10 травня тимчасово зміниться робота громадського транспорту. Частина трамваїв не курсуватиме, а один із тролейбусних маршрутів змінить схему руху.