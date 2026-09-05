Ремонт дороги в Берестине: подрядчика подозревают в хищении

Задержан подрядчик. Фото: Харьковская областная прокуратура

В Берестине Харьковской области капитальный ремонт дороги привел к возбуждению уголовного дела в отношении бывшего директора подрядной компании. Следствие считает, что компания выполнила меньше работ, чем указала в документах, однако получила всю предусмотренную договором сумму. Разница, по оценке экспертов, составляет почти 200 тысяч гривен.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

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Внёс ложные данные

По данным следствия, договор на капитальный ремонт дороги коммунальное предприятие "Берестина" заключило с частной фирмой в июле 2023 года. Подрядчик должен был выполнить предусмотренный договором объем работ, однако фактически выполнил значительно меньше.

Разницу, как полагают правоохранители, директор фирмы скрыл в документах. В акт приемки выполненных работ он якобы внес ложные данные об использованных строительных материалах. В частности, количество песка для подстилающих и выравнивающих слоев основания дороги было завышено вдвое.

Именно на основании этого акта предприятие получило полную оплату за ремонт, хотя часть указанных в нем работ фактически не была выполнена. Судебная строительно-техническая экспертиза оценила их стоимость почти в 200 тысяч гривен. В прокуратуре считают, что именно столько бюджетных средств подрядчик получил безосновательно.

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В настоящее время мужчина уже не возглавляет предприятие. Ему сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в условиях военного положения и в служебном подлоге. Отдельно прокуроры обратились в суд с иском в интересах государства. Они требуют взыскать всю сумму ущерба, нанесенного общине.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что СБУ задержала в Харькове военнослужащего Сил обороны и его жену. Мужчина после мобилизации в ВСУ собирал для российских спецслужб информацию об украинской обороне, ПВО, РЭБ и энергетических объектах города. В то же время его безработная жена выявляла места дислокации украинских военных и отчитывалась перед куратором.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Харьковской области девять российских военных обвиняются в систематических химических атаках на позиции украинских защитников. Оккупанты действовали по приказу командования. В результате атак пострадали как минимум семеро украинских военных.

Кроме того, «Новости.LIVE» сообщали, что в Харькове задержали мужчину, который передавал российским спецслужбам данные об украинских военных. Он обходил город пешком и снимал на телефон места расположения Сил обороны. Особенно врага интересовали запасные командные пункты и укрытия. Эту информацию могли использовать для нанесения ударов.