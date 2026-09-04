СБУ: затримано подружжя агентів ГРУ, чоловік служив в ЗСУ

Зловмисник, який звітував російським кураторам. Фото: СБУ

Служба безпеки України викрила та затримала у Харкові агентурну пару російської воєнної розвідки — військовослужбовця Сил оборони та його дружину. Чоловік після мобілізації до ЗСУ збирав для російських спецслужб інформацію про українську оборону, ППО, РЕБ та енергетичні об’єкти міста. Водночас його безробітня жінка шукала місце базування українських військових і звітувала куратору.

Про це 4 вересня повідомила СБУ, передає Новини.LIVE.

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Як агент потрапив до українського війська

Як повідомляє Служба безпеки України — харків’янина завербували представники російського ГРУ через його сусіда, професора місцевого університету. Раніше СБУ викрила викладача на коригуванні російських ударів по Харкову. Після затримання професора чоловік, за завданням російських кураторів, мобілізувався до Сил оборони України. Його призначили солдатом резерву запасної роти бойового з’єднання.

Крім того, чоловік відстежував місця розташування підрозділів протиповітряної оборони, радіоелектронної боротьби та фортифікаційних споруд, які використовувалися для оборони Харкова. Надалі він позначав на картах місця розташування місцевих теплоелектроцентралей та ключових електропідстанцій, які забезпечують електроенергією Харків і прилеглі райони.

Згодом військовослужбовець залучив до шпигунської діяльності свою безробітну дружину. Спочатку вона самостійно обходила місто, щоб виявляти місця базування українських військових і передавати чоловікові отриману інформацію. Пізніше жінка почала безпосередньо звітувати російському куратору.

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ГРУ спонукало пройти навчання на оператора БпЛА

Наступним завданням російських спецслужб для військовослужбовця було пройти підготовку за напрямом безпілотних систем і передати росіянам матеріали, отримані під час навчання. Після завершення курсів чоловік розраховував отримати посаду у підрозділі БпЛА, це, в свою чергу, мало дозволити йому розширити можливості для збору розвідданих на користь Росії.

Правоохоронці поетапно документували діяльність агентів, після чого затримали обох. Чоловіка викрили під час чергової розвідувальної вилазки, а його дружину затримали за місцем проживання.

Що знайшло СБУ під час обшуків пари

Під час обшуків у затриманих вилучили 12 смартфонів, чотири ноутбуки та два планшети. СБУ наголошує — саме ці пристрої агенти регулярно змінювали для конспіративного зв’язку з представниками російської воєнної розвідки. Обом фігурантам повідомили про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Наразі чоловік і жінка перебувають під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Служба безпеки України продовжує викривати державних зрадників, які допомагають російським спеціальним службам вчиняти воєнні злочини проти України. Ми писали, що у Харкові правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у передачі росіянам інформації про українських військових. Особливий інтерес для росіян становили запасні командні пункти й укриття, які могли стати цілями для подальших ударів.

Новини.LIVE інформували, що Служба безпеки України викрила та затримала на Рівненщині агента ФСБ, якого підозрюють у коригуванні російських ударів по регіону та підготовці замовних убивств українських військових. За матеріалами слідства, чоловік збирав координати об’єктів Сил оборони, а згодом звернувся до російського куратора із проханням передати йому зброю та боєприпаси для вбивства українських захисників.