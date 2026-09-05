Ремонт дороги у Берестині: підрядника підозрюють у розкраданні

Затриманий підрядник. Фото: Харківська обласна прокуратура

У Берестині на Харківщині капітальний ремонт дороги обернувся кримінальним провадженням для колишнього директора фірми-підрядника. Слідство вважає, що компанія виконала менше робіт, ніж зазначила у документах, однак отримала всю передбачену договором суму. Різницю експерти оцінили майже у 200 тисяч гривень.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

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Вніс неправдиві дані

За даними слідства, договір на капітальний ремонт дороги комунальне підприємство Берестина уклало з приватною фірмою у липні 2023 року. Підрядник мав виконати передбачений угодою обсяг робіт, однак фактично зробив значно менше.

Різницю, як вважають правоохоронці, директор фірми приховав у документах. До акта приймання виконаних робіт він нібито вніс неправдиві дані про використані будівельні матеріали. Зокрема, кількість піску для підстильних та вирівнювальних шарів основи дороги була завищена вдвічі.

Саме на підставі цього акта підприємство отримало повну оплату за ремонт, хоча частина зазначених у ньому робіт фактично не була виконана. Судова будівельно-технічна експертиза оцінила їхню вартість майже у 200 тисяч гривень. У прокуратурі вважають, що саме стільки бюджетних коштів підрядник отримав безпідставно.

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Колишньому директору оголосили підозру

Наразі чоловік уже не очолює підприємство. Йому повідомили про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану та у службовому підробленні. Окремо прокурори звернулися до суду з позовом в інтересах держави. Вони вимагають стягнути всю суму збитків, завданих громаді.

Раніше Новини.LIVE писали, що СБУ затримала у Харкові військовослужбовця Сил оборони та його дружину. Чоловік після мобілізації до ЗСУ збирав для російських спецслужб інформацію про українську оборону, ППО, РЕБ та енергетичні об’єкти міста. Водночас його безробітна жінка шукала місце базування українських військових і звітувала куратору.

Також Новини.LIVE повідомляли, що на Харківщині дев’ятьох російських військових звинувачують у систематичних хімічних атаках на позиції українських захисників. Окупанти діяли за наказами командування. Унаслідок атак постраждали щонайменше семеро українських військових.

Крім того, Новини.LIVE інформували, що у Харкові затримали чоловіка, який передавав російським спецслужбам дані про українських військових. Він обходив місто пішки та знімав на телефон місця розташування Сил оборони. Особливо ворога цікавили запасні командні пункти й укриття. Інформацію могли використати для ударів.