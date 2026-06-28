На Харьковщине женщина лишилась стопы в результате взрыва авто
Сегодня, 28 июня, в Харьковской области легковой автомобиль подорвался на неизвестном взрывном устройстве. В результате взрыва тяжелые ранения получила 56-летняя женщина.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС в Харьковской области.
Подрыв на мине
По его словам, чрезвычайное происшествие произошло 28 июня около 12:40 на автодороге Клинова-Новоселовка — Золочев. В результате подрыва гражданского автомобиля женщина получила травматическую ампутацию левой стопы. Первую помощь пострадавшей оказал местный житель, который на мотоцикле доставил ее в больницу. В настоящее время медики оценивают состояние раненой как тяжелое.
Спасатели призвали граждан быть максимально осторожными, особенно в приграничных и деоккупированных населенных пунктах.
Если вы заметили подозрительный предмет:
- не приближайтесь к нему;
- не прикасайтесь к нему и не пытайтесь его переместить;
- отойдите на безопасное расстояние;
- сообщите о находке по телефонам 101 или 102.
Обстрел Золочева
Сегодня же российские войска нанесли удар ударными беспилотниками по поселку Золочев Богодуховского района. В результате попадания в жилой сектор возник масштабный пожар на территории частного домовладения. Огонь охватил хозяйственные постройки площадью около 800 квадратных метров.
По данным ГСЧС, погибших и пострадавших в результате атаки нет. Несмотря на угрозу повторных ударов управляемыми авиабомбами и беспилотниками, спасатели оперативно ликвидировали пожар. К работам были привлечены подразделения ГСЧС, медицинский расчет и офицер-спасатель громады.
Другие случаи взрывов на дорогах Харьковской области
Ранее Новини.LIVE сообщали, что в одной из общин Харьковского района 13 июня мужчина получил ранения в результате взрыва неизвестного устройства. Инцидент произошел на дороге между Козачей Лопанной и Новой Козачей.
Кроме того, 12 июня вблизи поселка Золочев произошел еще один инцидент с взрывоопасным предметом. По информации ГСЧС Харьковской области, во время проведения полевых работ в поле взорвался неизвестный боеприпас. В результате взрыва пострадал 55-летний механизатор. Мужчина получил ранения лица, туловища, а также верхних и нижних конечностей. Его госпитализировали в больницу.
Новини.LIVE также сообщали, что в Харьковской области бензовоз подорвался на российской мине. В результате погиб водитель транспортного средства.
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