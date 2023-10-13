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В Харьковской области бензовоз подорвался на мине: погиб мужчина

13 октября 2023 14:03
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Харьковской области бензовоз подорвался на мине: погиб мужчина
Правоохранители на месте инцидента. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Харьковской области бензовоз подорвался на российской мине. В результате этого погиб гражданский мужчина.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Бензовоз подорвался на мине

"При процессуальном руководстве Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", — говорится в сообщении.

По данным следствия, сегодня, 13 октября, около 11:00 возле села Явирское Донецкой ОТГ Изюмского района на российской противотанковой мине ТМ-62 подорвался бензовоз.

В Харьковской областной прокуратуре рассказали, что 61-летний водитель погиб на месте. Его тело направили в морг.

Правоохранители и погибший мужчина в Харьковской области
Правоохранители и погибший мужчина. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
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Пост Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, в среду, 3 октября, в Харьковской области комбайн подорвался на мине во время полевых работ. Мужчина, находившийся за рулем, получил телесные повреждения.

Также мы писали, что за все время войны, начиная с 2014 года, враг плотно минует территорию Украины. Специалисты уже подсчитали, что для разминирования территории необходимо много лет. Для скорейшего поиска опасных предметов в Украине будут внедряться новейшие средства идентификации взрывных предметов.

Добавим, в Николаевской области автомобиль Ford Transit подорвался на противотанковой мине. Это привело к гибели 23-летнего мужчины и многочисленным травмам другого пассажира 1985 года рождения.

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